AK Parti'li Kaya: Tunç Soyer'in yeni bir yalanını sobeliyoruz

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "CHP'li Soyer'in yeni bir yalanını sobeliyoruz" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Kruvaziyer Turizmi' ile ilgili paylaşımının yalan olduğunu ifade etti.

Tunç Soyer, Twitter hesabından "Kruvaziyer Turizmi iddiamızı büyütüyoruz. Seatrade Cruise Med 2022'de, sektörün önde gelen yöneticileriyle, kentimizde daha çok turist ağırlamak üzere iş birliği yaptık. İzmir'imiz hem turizmi hem de kent ekonomimizi güçlendiren etkinliklerin tek adresi olacak." paylaşımında bulundu.

TUNÇ SOYER'E YALANLAMA

Soyer'in paylaşımına tek tek cevap veren Kaya, şunları yazdı;

"CHP'li Soyer'in yeni bir yalanını sobeliyoruz. Soyer'in bahsettiği, Seatrade Cruise Med'e kayıtlı İzmir'de hiçbir liman yoktur. 2023'e kadar İzmir'e gelecek 31 gemiye ilişkin Soyer'in hiçbir katkısı olmamış, gemilerin geleceğini basından öğrenmiştir. Soyer'i yalan dünyasında bırakalım ve gerçeği paylaşalım. Kruvaziyer turizmin artması hedefiyle, İzmir Valiliği'nin koordinasyonunda 5 kurum bir araya gelmiş, İzmir'de bir limanın Seatrade Cruise Med'e üye olması ve fuarın İzmir'de yapılabilmesi için çalışma başlatılmıştır."