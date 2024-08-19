AK Partili Keşir yangın bölgesinde: Devlet ilk günden beri canla ve başla çalışıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bolu'nun Göynük ilçesinde medyana gelen yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Keşir, 15 Ağustos'ta Bekirfakılar köyünde çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile 72 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı boşaltılan Umurlar köyünü ziyaret etti.

Burada dinlenen orman ve AFAD personeli ile diğer görevlilere kolaylık dileyen Keşir, daha sonra köydeki kadınlarla görüştü.



Dedeler köyü ile Bekirfakılar'ın Ayvatlar Mahallesi'ni de ziyaret eden Keşir, burada da vatandaşlardan yangın hakkında bilgi aldı.

Keşir, köydeki kadınlardan yangın anında ve sonrasında yaşadıklarını dinleyerek herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Keşir, yaptığı açıklamada, Bolu'nun komşu ili olan Düzce'nin milletvekili olarak Göynük'te yaşanan yangından etkilenenlerle yangının söndürülmesinde görev alan ekiplere "geçmiş olsun" demek için bölgeye geldiklerini dile getirdi.

Başta orman teşkilatı olmak üzere, devletin yangın bölgesinde ilk günden beri canla ve başla çalıştığını gördüklerini belirten Keşir, vatandaşların da bu konuda devlete teşekkür ettiklerini aktardı.

- "BURASI ZORLU BİR BÖLGE"

Keşir, yangının bazı köylere çok yaklaştığını gördüklerini de anlatarak, "Özellikle bu köyde hanelere çok yaklaşmış. Yani çok kısa bir mesafe kalmış. Vatandaşlarımız haklı olarak hem can hem mal endişesinde o an büyük bir korku yaşanmış. 'Bir cehennemi yaşadık.' diyorlar. Ben orman teşkilatımızla da görüştüğümde burada bir ormancı kardeşimiz söndürme faaliyetinde ateşin içinde kalmış. Yani son anda kurtarılmış. Onun için burası zorlu bir bölge." şeklinde konuştu.

Özellikle Ayvatlar Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığını aktaran Keşir, "Çok şükür ne evlere ne de ahırlara, kümeslere sıçramadan başarılı bir şekilde söndürülmüş. Tabii rüzgarın etkisini de söylüyor vatandaşlarımız. Rüzgarın ters esmesiyle çok hızlı yayıldığını... Ben de bölge vekili olarak hemşehrilerimizin yanında olmak için hem de bundan sonra bize düşen ne var? Onları istişare edelim diye bugün buradayım." dedi.

Keşir, şu anda Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınlarının devam ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Dört bir yandan hem sivil toplum kuruluşlarından hem devletin farklı kurumlarından afeti yönetmek için burada olan başta orman teşkilatı olarak herkese şükranlarımı ifade ediyorum. Vatandaşlarımızın hepsine, tüm bölgelerdeki vatandaşlarımıza da büyük geçmiş olsun diyorum. Türk milleti afet anlarında çok çabuk kenetlenir. O an herkes önceden bir görev tanımı olmasa da üzerine düşeni yapma gayretinde oluyor. Bölge halkında da ya da dışarıdan gelen sivil gönüllülerde de onu görüyorsunuz. Suya ihtiyaç varsa birileri su taşıyor. Yemeğe ihtiyaç varsa birileri yemek getiriyor. Bu bölgenin kadınları zaten Anadolu kadınları, çalışkan kadınlar. O an ne iş yapılacaksa neye ihtiyaç varsa kardeşlerimiz onun için koşuyorlar."

