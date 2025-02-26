İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 28 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4574
  • EURO
    38,3374
  • ALTIN
    3412.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'li Kıratlı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bütün uluslararası engellemelere rağmen yükselmeye devam ediyor
Politika

AK Parti'li Kıratlı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bütün uluslararası engellemelere rağmen yükselmeye devam ediyor

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 'Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'nu tek başına karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bütün uluslararası engellemelere rağmen yükselmeye devam ediyor.' dedi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 18:38 - Güncelleme:
AK Parti'li Kıratlı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bütün uluslararası engellemelere rağmen yükselmeye devam ediyor
ABONE OL

Kıratlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'e 22 yılda 620 milyar liranın üzerinde yatırım ve destekleme yapıldığını söyledi.

Kente ulaştırma alanında yapılan yatırımlara değinen Kıratlı, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete alındığını anımsattı. Bir muhalefet milletvekilince söz konusu havalimanının eleştirdiğini aktaran Kıratlı, "Yeni yapılmış bir binada elbette eksik olabilir. Bu eksikler giderildi. Karalamak acaba bu milletvekiline ne kazandırdı?" diye konuştu.

Akdeniz Sahil Yolu'nun tamamlanma aşamasına geldiği bilgisini veren Kıratlı, fiziki tamamlanma oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını ifade etti.

Mersin-Adana-Osmaniye Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin başladığını belirten Kıratlı, projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 52 seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Kıratlı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'nu tek başına karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, bütün uluslararası engellemelere rağmen yükselmeye devam ediyor. 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci reaktörde fiziki tamamlanma oranı yüzde 90 seviyelerinin üzerine çıktı." diye konuştu.

"KONUNUN KANUNLARA UYGUN OLUP OLMADIĞININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a, kendisine yönelik ifadeleri dolayısıyla açtığı davada mahkemenin, Başarır'ın dosya ve avukat masrafları dahil 109 bin lira tazminat ödemesine hükmettiğini dile getiren Kıratlı, "Buraya kadar normal. Anormal olan Sayın Başarır'ın kendi bireysel hakaretlerinden dolayı ödemesi gereken parasal cezanın, CHP'nin resmi banka hesaplarından tarafıma ödenmesi. Buradan Başarır ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruyorum; bireysel yaptığınız bu hataların bedelinin, yurttaşın vergileriyle Hazineden aldığınız yardımla ödenmesi sizi rahatsız etmiyor mu? Bu ödeme diyelim ki yasal, siz bunu ahlaki buluyor musunuz? Bununla ilgili yasal süreci başlatarak, konunun kanunlara uygun olup olmadığının takipçisi olacağım." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.