AK Partili Kurtulmuş: CHP, HDP'nin oyu olmadan Erdoğan'ın karşısında rakip dahi olması mümkün değil

Kurtulmuş, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

PKK elebaşısı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını da yapan teröristin yakalandığı operasyona yönelik değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, bu seçim enteresan bir şekilde PKK, PYD gibi bölücü terör örgütlerinin unsurlarının gizlenme gereği duymaksızın "Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanındayız. Erdoğan karşısındaki cepheyi destekliyoruz." anlamına gelecek mesajlar yayınladıklarını söyledi.

Kurtulmuş ayrıca ''Biz seçimi kazanacağız, cezaevlerinin duvarlarını yıkacağız, tutsakları salıvereceğiz." gibi söylemlerde de bulunulduğunu, Van mitingi gibi bazı mitinglerde de CHP'nin yöneticileriyle HDP'li yöneticilerin çok yakın görüntüleri olduğunu kaydederek, "Bunu biz söylediğimiz anda çok kızıyorlar. 'Hayır biz HDP'yle işbirliği yapmıyoruz.' 'İşte HDP, Yeşil Sol Parti falan onlar ayrı bir organizasyondur.' Ama milleti kandırmaya kalkmayın. Siyasi matematik de ortada. Eğer HDP'nin oyu olmasa Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44 oya ulaşması mümkün mü? Değil." ifadelerini kullandı.

- "SONUNA DOĞRU İTTİFAKLARI DA AÇIK BİR HALE GELDİ"

Bunu HDP seçmeninin de CHP seçmeninin de bildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Burada maalesef baştan örtüyle örtmeye çalıştıkları bir ittifak var. Yani biz ona hep şöyle diyorduk. İşbirliği açık, ittifakları gizli bir süreçti ama sonuna doğru ittifakları da açık bir hale geldi. Sadece legal siyasi parti unsurları değil, aynı zamanda dağın bir yerde içinde temsilcisi olan, sözcüsü olan, terör baronu diyebileceğimiz kişilerin de işin içerisine girdiği, artı yurt dışından işte özellikle dergiler, yayın organları üzerinden birtakım mesajların verilmeye çalışıldığı, yani bir böyle büyük bir telaşla köprüden önceki son çıkış 'Yendik yendik.' 'Tayyip Erdoğan'ı indirdik, indirdik.' 'Kılıçdaroğlu'nu getirdik, getirdik. Fırsat bu fırsattır.' modunda, böyle bir şeyde. Hiçbir şey gizleme gereği duymaksızın hepsinin seferber olduğu bir seçim kampanyası."

Kurtulmuş, milletin tüm bunları gördüğünü, buna gerekli cevabı da 28 Mayıs'ta sandıkta vereceğini söyledi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Selahattin Demirtaş'ın özgür kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız." söylemlerine ilişkin soruya da Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Hem hukuk devletinden bahsedeceksiniz hem diyeceksiniz ki 'Biz gelir gelmez Selo'yu, işte başkalarını içeriden bırakacağız.' Hangi hukukla, hangi mahkeme kararıyla? Siz niye kendinizi mahkemenin yerine koyuyorsunuz? Ya da diyeceksiniz ki 'Biz içerideki bütün tutsakları salıvereceğiz.' Neyle salacaksınız? Hangi mahkeme kararıyla salacaksınız? Burada demokrasiye de uymayan, hukuk devleti anlayışına da uymayan ama sadece görünen o ki HDP'ye oy veren seçmenin gönlünü bir şekilde kazanacaklarını zannettikleri bir üslupla siyaset yapıyorlar."

"ŞİMDİ ÖYLE GÖRÜNÜYOR Kİ BU BEYLER BUNDAN RAHATSIZ"

Bir Yeşil Sol Parti milletvekili adayının 14 Mayıs öncesindeki röportajlarından birinde "Afrin'i geri alacağız." şeklinde bir söylemde bulunduğu belirtilen Kurtulmuş, "Siyaset yapabilmenin ilk koşullarından birisi şudur. Yani bir eli dağda, bir eli silahta, bir eli bombada, bir eli sandıkta olmaz. İkisinden birisini tercih edeceksiniz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de halka hayatı zindan eden, insanlara da ölüm pusuları kuran terör örgütüne karşı mücadele ettiğini kaydeden Kurtulmuş, Türkiye'nin orayı işgal etmek için değil, terörü sonlandırmak için o bölgede bulunduğunu belirtti.

Kurtulmuş, "Şimdi öyle görünüyor ki bu beyler bundan rahatsız. Onun için diyorlar işte 'Biz Afrin'i geri alacağız'. Güya kendisine yakın olan, sempatizan olan kitleyi bir şekilde motive etmek için bunu söylüyorlar." diye konuştu.

CHP'nin insanları enayi yerine koymaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Şimdi biz başından itibaren diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi, HDP'nin oyu olmadan kimi aday çıkarırsa çıkarsın, Erdoğan'ın karşısında rakip dahi olması mümkün değil. Yani mücadeleye dahi girebilmesi mümkün değil. Zaten son 14 Mayıs seçimleri bunu açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

"SİNAN OĞAN'IN 5,2'YE YAKIN BİR OY ALMASI DEMOKRATİK AÇIDAN BAŞARI"

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, seçimin ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı görüşmelere ilişkin sürecin nereye gittiğine yönelik soruya Kurtulmuş, birinci turda Oğan'ın 5,2'ye yakın bir oy almasının demokratik açıdan bir başarı olduğunu, önce bunu tebrik etmeleri gerektiğini söyledi.

Burada iki adayın olduğunu, birçok konuda da temel farklılıklar bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, şunları dile getirdi:

"Mesela bunlardan birisi, Türkiye'de terörle etkin bir mücadelede neredeyse örnek olan bir siyasi figürden, şahsiyetten bahsediyoruz. Tayyip Erdoğan. Diğer tarafta da terör örgütlerinin gölgesinde duran, siyaseten bir şey diyemeyen Kılıçdaroğlu. Yerli, milli teknolojileri savunan bir Tayyip Erdoğan, teknolojide dışa bağımlılığı dile getiren bir yedi yamalı bohça koalisyonu. Şimdi bütün bunları bu millet değerlendiriyor. Ben 5,2'lik bu seçmen kitlesinin de bu yönde değerlendireceğini düşünüyorum. Niteliği itibarıyla, tabiatı itibarıyla kahir ekseriyetin de Tayyip Erdoğan'a oy vermeye yakın ve yatkın olduğunu düşünüyorum."

Kurtulmuş, ikinci turda nasıl bir netice bekledikleri sorusuna da "Bu seçim tabiri caizse bir kupa finali. İki maçtan, iki ayaktan oluşuyor. Birinci turu, birinci maçı biz kazandık ama henüz kupayı almadık. Yani Cumhurbaşkanımız henüz millet tarafından tescillenmedi. Dolayısıyla 49,5 ya, buna bir yarım puan daha ihtiyaç var. Nasılsa birileri verir diye kimse aman demesin. O 49.5 geride kaldı, şimdi sıfırdan başlıyoruz. 49,5'u alacağız. Artı o yarım puanın üzerine bir puan, 2 puan, 3 puan, 4 puan, 5 puan... Artık ne kadar milletimiz teveccüh gösterirse, çok daha yüksek bir oy alacağız ki kupanın ikinci ayağını da kazanalım." yanıtını verdi.