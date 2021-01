AK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında önemli değerlendirmeler

AA 28 Ocak 2021 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:20

Kurtulmuş, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından, Erzurum Yakutiye Medresesi'nde, TRT Haber'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HDP Esenyurt ilçe binasına ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "Türkiye'de açık bir terör grubu var. PKK dediğimiz, Suriye'nin kuzeyinde PYG ve YPG başka isimlerle karşımıza çıkan hepsi aslında bir olan, tek amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölüp parçalayıp yıkmak olduğu bir terör örgütü var. Bu anlamda da bizim esas olarak gördüğümüz alan siyasetin alanının başından beri güçlü olmasını savunuyoruz. Ama maalesef HDP, bu son görüntülerde bunu çok kötü bir şekilde ortaya koyuyor." ddiye konuştu.



HDP'nin terör örgütüne, "Yav sana lanet olsun. Bu ülkede bizim oy aldığımız bölge halkından, Kürt halkından da en büyük laneti sen alıyorsun. Bu insanlara zarar veriyorsun. Şu terörü bırak." diye sorgulamasını isteyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"PKK terörünün arkasındaki güç zaten Kürtleri de Türkleri de Arapları da yok etmek isteyen emperyal iradedir. Emperyalistlerin maşası olan bir terör örgütü nasıl bir siyasi partiyle yan yana gelebilir. Kaldı ki bu terör örgütünün siyasetin üstündeki baskılarını da biliyoruz. Geçmiş dönemde bu partilerde siyaset yapan insanları bizlere de kamuoyuna da nasıl bir baskı altında siyaset yaptıklarını ne söylediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu mesafeyi koyamamış olmak bugün işte bu gördüğümüz manzarayı ortaya çıkartıyor."

"Legal bir siyasi partinin, parlamentoda şu anda temsil edilen, milletvekilleri olan bir siyasi partinin bürosunda ya da bir ilçe başkanlığında maalesef Türkiye karşıtı, Kürt halkının düşmanı, Türklerin düşmanı olan bir terör örgütünün propaganda malzemeleri yer alıyor." ifadesini kullanan Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı ilçe ve il merkezlerinde geçmiş dönemlerde PKK'ya eleman devşirmek için hangi yöntemlerin kullanıldığının da bilindiğini vurguladı.

Diyarbakır Anneleri'nin Diyarbakır HDP binası önündeki bekleyişlerinin tarihi bir öneminin olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"O insanlar evlatlarını, gencecik çocuklarını 13-15 yaşındaki kızlarını, erkek çocuklarını terör örgütünden alması için terör örgütünün yan kolu gibi gördükleri HDP'nin kapısına dikiliyorlar. 'Çocuklarımızı getirin' diyorlar. Bu kadar açık bir ilişki söz konusu. Eğer çok keskin bir şekilde bu ilişkileri koparmazlarsa en büyük zararı kendilerine veriyorlar. Oy aldıkları halka veriyorlar. Türkiye'ye zaten büyük bir zarar veriyorlar. Bu gerçekten Türkiye'nin hayretle ve şaşkınlıkla izlediği görüntülerdir. Doğru değildir. Demokrasiyle de hiçbir ilgisi yoktur. Böyle bir partinin bazı kişilerinin Avrupa'dan siyasi destek almış olması, demokratik bazı ülkelerin parlamentolarında bunlara çok yüksek perdeden destek verilmiş olması tutumlarının demokratik olduğu anlamına gelmez. Silahın olduğu yerde demokrasi yoktur. Bu kadar açık. Eğer silahlı bir örgütle yan yana onun paralel yapısı ya da onun yan kolu gibi görünüyorsanız orada demokrasi yoktur."

- TÜRKİYE'NİN ABD VE AB İLE İLİŞKİLERİ

Türkiye'de yaşanan önemli sıkıntıların güçlü reformlarla aşıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, AK Parti'yi bugüne kadar getirenin de reform iradesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ve ABD'yle ilişkilerine de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Avrupa ve Amerika ilişkileri tek bir çizgi şeklinde gidiyor yanılgısına düşmemek gerekiyor. Öyle değil. Biz Türkiye olarak Avrupa Birliği ile müzakereler konusunda samimiyetimizi bir kere daha ortaya koyuyoruz. Yeni dönem dolayasıyla bu konuda bir kere daha fikrimizi açıkça ifade ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle ilgili de iyi ilişkiler geliştirmek için gerçekten samimi bir görüş ortaya koyuyoruz. Ama bu süre içerisinde ilişkilerin her iki tarafla gergin yaşandığı süre içerisinde de herkesin Türkiye'yi bir şekilde test ettiğini de görmemiz lazım. Kimsenin ültimatom vererek 'geçin şurada durun, şu şekilde davranın' diyerek Türkiye'yi hizaya sokmasının artık mümkün olmadığını herkesin görmesi lazım."

"Avrupalılar da Amerikalıların da bizim gösterdiğimiz bu iyi niyet ve samimiyete karşı empati yapmalarını istiyoruz." diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin had bildirilerek köşeye sıkıştırılacak bir ülke olmadığını vurguladı.

Gerçekten eğer bir müttefiklik söz konusuysa o müttefiklik ilişkisi içerisinde "Türkiye bizden ne talep ediyor. Türkiye'nin bizim ilişkilerimize ne katkısı olabilir." diyerek düşünülmesini isteyen Kurtulmuş, Türkiye düşmanlarının ortaya koydukları tezlerle değil Amerika'nın ve Avrupa'nın menfaatleri çerçevesinde Türkiye ilişkilerini değerlendirmenin çok daha doğru olduğuna inandığını söyledi.

Kurtulmuş, eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik "militan" açıklamasına ilişkin, "Hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun hele hele bunu siyasi bir parti adına şu anda resmi görevi olsun olmasın bir siyasi pozisyon alarak böyle bir militan benzetmesi yapması arkasından da CHP Genel Başkanının 'hepiniz militansınız' gibi böyle mahalledeki çocuğun söylemeyeceği, demokrasinin adabıyla, usulüyle, erkanıyla uyuşmayan, aslında bunu söyleyene de bir faydası olmayan tarz içinde olmalarını anlamak mümkün değil." diye konuştu.

Bu tür açıklamaların ölçüsüz olduğunu anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Maalesef başta ana muhalefet olmak üzere bazı muhalefet çevrelerinin ölçüsüz, izansız gerçekten fütursuz bir dille AK Partiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, hükumete ve Türkiye'de kamu görevini yürüten herkese karşı böyle tabiri caizse eleştiri dozunu çok aşan hasmane bir tavır içinde hareket ettiklerini görüyoruz. Bu, en hafif tabiriyle ölçüsüzlüktür, izansızlıktır. Yani biz şunu tabi ki beklemiyoruz muhalefet partileri bizim her yaptığımızı alkışlasınlar hiçbir eleştiride bulunmasınlar asla demiyoruz. A ve Z partisi kadar birbirlerine yabancı partiler bile olsak hepimizin siyasette yapmak istediği şey millete hizmet etmekse her şeyden evvel dilimizi ayarlamak mecburiyetindeyiz. Bu dilin bir hakaret, aşağılama bu son örnekte olduğu gibi kimin haddinedir. Bu memlekette kamu görevi gören, vatandaşların güvenliği sağlamakta görevli olan, illerin ilçelerin daha ileri gitmesi için can siperhane şekilde çalışan kamu görevlilerine kim militan diyebilir böyle bir hadsizlik nasıl olabilir. Böyle bir hukuksuzluk nasıl olabilir. Tabi ki bu kabul edilebilecek bir şey değildir."

Kurtulmuş, bütün bu söylemlerin hükümeti köşeye sıkıştırmak için yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP’nin Sayın Genel Başkanı ya da biz de onun gibi dersek eğer bu çok mu hoşuna gider sözde genel başkanı kalktı Cumhurbaşkanımıza sözde Cumhurbaşkanı benzetmesinde bulundu. Bir başka gazeteci televizyon programında son derece hakikaten akıl mantık almaz şekilde askeri vesayet dönemlerinde bile çok daha iyidir manasına gelen tamamını topladığımız zaman sanki bir orkestra içerisinde yönetiliyormuş havası oluşturan, hükümeti ve Cumhurbaşkanımızı köşeye sıkıştırmak adına aslında Türkiye’de huzursuzluk çıkarmak, toplum kesimleri arasında gerilim oluşturmak, siyasetin dilini zehirlemek, zehirlenmiş bu siyaset dili üzerinden demokrasinin en meşru alanı olan sivil siyaset alanını daraltmak anlamına gelen bir takım çabalar içinde olduklarını görüyoruz. Bu son militan tartışması da bunun bir parçasıdır. Bunlar birbirinin zincirlerinin halkaları gibidir. Benim kanaatim odur. Bu kadar yıldır siyasi tecrübeyle bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum."

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın genişlemesine yönelik şu anda net bir şeyin söylenemeyeceğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim 2023'te yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi. 2024'te inşallah yerel seçimler yapılacaktır. Dolayısıyla seçim tarihinin ortada olduğunu açıkça ifade etmek lazım. İttifaklar genişler mi yeni ittifaklar olur mu bununla ilgili bugünden çok net bir şey söylemeye imkan yoktur. İttifakların biz masa başında kurulmadığına inanıyoruz yani A partisi B partisi bir araya gelsin ya da birkaç parti bir araya gelsin ittifak kuralım derseniz işte şu anda bizim karşımızdaki ittifak gibi olur. HDP’nin bu ittifakın içinde olduğunu bile gizleme ihtiyacı duyarlar. Halbuki ittifak partilerin tabanları arasında gerçekleşmiş, halkın içinde gerçekleşmiş olan belli ana fikirlerde bütünleşmeyi sağlayan süreçtir. Bizim ittifakımız 15 Temmuz gecesi şekillenmiştir. Biz belli ilkeler etrafında bir araya geldik. Türkiye’nin terörle mücadelesinde yek vücut durmak Türkiye’nin, emperyalizmin saldırılarına karşı birlikte hareket etmelerini sağlamak, Türkiye’nin milli projelerinde milli savunma sanayi başta olmak üzere ortak hedeflerde kilitlenmek gibi bir takım projelerde hususlarda siyaseten farklı partiler olsak da ortak noktada duruyoruz."