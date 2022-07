Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, Orduluların başından itibaren dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadığını, her yol ayrımında, her seçimde kitleler halinde büyük bir destek vererek bu davaya ve Türkiye'nin gidişatının daha iyi bir noktaya doğru taşınmasına hep destek olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduranlara teşekkür eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın hem Ordu'da yapılanları anlatacağını hem Ordu'ya yeni ufuklar vereceğini ayrıca tüm bölgeyi tatmin edecek fındık fiyatlarını Ordu'dan açıklayacağını belirtti.

AK Parti olarak yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmak için yıllardır canla başla, gayretle çalıştıklarını, milletle birlikte omuz omuza, gönül gönüle mücadele ettiklerini anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her daim sizin desteğinizi, her daim sizin bu partiye ve bu harekete olan desteğinizi biliyor ve hissediyoruz. Şimdi önümüzde yeni bir süreç var. İnşallah 2023 seçimlerinde Ordu her zaman olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'a en kuvvetli desteği vermeye hazır mıdır? Yine aynı şekilde 2023 seçimlerinden AK Parti'yi açık ara birinci parti yapmaya hazır mısınız? Yolumuz, istikametimiz, bahtımız aydınlık olsun, açık olsun. Türkiye'de yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde yürüdüğümüz için hiçbir zaman yorulmuyor, hiçbir zaman yılmıyor, hiçbir zaman mahzun olmuyoruz. En zor şartlarda bile vatandaşımızın, milletimizin desteğiyle birlikte Türkiye'de istikametimizi buluyor ve yürüyoruz."

- "BUNLAR 6+1. 1'İ GÖSTERMEMEK İÇİN GAYRET SARF EDİYORLAR"

"Biz bu istikamette yürürken birileri de karşınıza gelecek, 6'lı masa." ifadesini kullanan Kurtulmuş, bu sırada bazı vatandaşların "Yuh" çekmesi üzerine, "Bizim terbiyemizde 'Yuh' yok. 'Yuh'ları ne yapıyoruz, topluyoruz, topluyoruz, sandıklarda bunlara hep beraber 'Yuh' çekiyor, AK Parti'yi birinci çıkartıyoruz." diye konuştu.

Muhalefet partilerince oluşturulan 6'lı masayı eleştiren Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar 6+1. 1'i göstermemek için gayret sarf ediyorlar. Hiçbir konuda ortak kanaatleri yok, hiçbir konuda Türkiye'yi nasıl ileriye götüreceklerine dair bir fikirleri var mı? Ne diyorlar, 'Recep Tayyip Erdoğan giderse gitsin, nasıl giderse gitsin.' Şimdi çok şükür bir mesafe daha aldılar, 'Recep Tayyip Erdoğan ile sandıkta mücadele edeceğiz.' diyorlar. Biz de 'Seçimler geliyor, adayınızı açıklayın.' dediğimizde 'Adayımızı açıklarsak yıpratılır aday.' diyorlar. Kendi aralarında kimin aday olacağına dair herhangi bir kanaatleri var mı? Yok. Yahu Recep Tayyip Erdoğan 20 senedir ortada, milletin verdiği oylarla milletin başında, milletin önünde yürüyor yıpranmıyor da sizin adayınız 20 günde nasıl yıpranacak? 20 günde yıpranacak adayla da uğraşmayın. Ne yapacaklarını bilmeyen, nereye doğru yöneleceklerini bilmeyen ama sadece 'AK Parti, Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.' diyen bir 6+1'lik masa var. Bu 6+1'lik masa ne söylerse söylesin Ordulu söyleyeceğini meydanda söylüyor, 2023 sandıklarında da söyleyecek."

Kurtulmuş, muhalefetin, "Biz artık o kadar güçlü muhalefet yapıyoruz ki bizim söylediğimizi AK Parti yapıyor, Recep Tayyip Erdoğan yapıyor." dediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Az evvelden de gelip belki buralarda 'fındık mındık' diye bir şeyler söylediler... Bizim siyaset tarzımız fil dişi kulelerde siyaset yapmak değildir. Biz kadınlarımızla birlikte her zaman milletin içinde, her zaman milletin arasında, her zaman milletin gönlündeyiz. Millet ne düşünüyor, ne konuşuyor, neyi talep ediyor, neyi istiyor bunu biliyoruz, takip ediyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim; milletin masasında, gündeminde olan her şey AK Parti'nin ve hükümetin gündemindedir. Şimdi diyorlar ya 'Biz söylüyoruz, yapıyorlar.' Ya değerli kardeşlerim 20 senedir Türkiye'de iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz. AK Parti ve Tayyip Erdoğan 'Muhalefet söyledi.' diye bir şey yapmaz. Biz, 'Millet söyledi, millet talep etti, millet istedi, vatandaşımız istedi.' diye yaparız. Yani özetle millet ister, AK Parti de onu yapar."

- "(TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI) BU TÜRKİYE'NİN GÜCÜDÜR, BU TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ NOKTADIR"

Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece bir parti başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmadığını, aynı zamanda küresel liderliği de tescil edilmiş bir dünya markası ve bir dünya lideri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki çabalarının bunu tescillediğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı çıktığında dünyanın bütün liderleri daha ne söyleyeceklerini bilemezken Tayyip Erdoğan öncülüğündeki Türkiye'nin krizi çözmek, barışı sağlamak için sonuna kadar mücadele ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın en somut sorunlarından birisi gıda fiyatlarındaki artıştır, küresel ölçekte. Bu anlamda küresel ölçekte bir gıda krizinin olmaması için tahıl koridorunun açılmasında kim öncülük yaptı? Türkiye öncülük yaptı, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye öncülük yaptı. Bir tarafta BM, bir tarafta Rusya, bir tarafta Ukrayna masaya oturuldu ve dün gördüğünüz Ukrayna Devlet Başkanı Türk gemisinin önüne geçerek Ukrayna'nın tahılını dünyaya satabileceklerini söyledi. Bu Türkiye'nin gücüdür, bu Türkiye'nin geldiği noktadır. Allah bu gücü daha ileriye götürmeye nasip etsin, Allah Türkiye'ye daha geniş ufuklar çizerek bu dünya markası olan liderin öncülüğünde daha güzel istikballer nasip etsin."

Türkiye'nin güçlenmesinin yolunun 2023'teki seçimlerden geçtiğini aktaran Kurtulmuş, Orduluları seçimlere kadar gece gündüz çalışmaya, kapı kapı dolaşmaya davet etti.