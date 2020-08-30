AK Parti'li Kurtulmuş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına sert tepki

30 Ağustos 2020 Pazar 19:42 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 19:42

Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Kerim'i yırtarak Müslümanlığa saldıran soysuzlar, Batı’da İslam düşmanlığının hangi noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıdan sadece failleri değil, politik çıkar uğruna İslamofobi'yi körükleyen Batılı siyasetçilerin de sorumlu olduğunu belirtti.