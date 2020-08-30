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Politika

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına sert tepki

AK Parti'li Kurtulmuş'tan Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına sert tepki 'Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz' dedi.

30 Ağustos 2020 Pazar 19:42 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 19:42
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Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Kerim'i yırtarak Müslümanlığa saldıran soysuzlar, Batı’da İslam düşmanlığının hangi noktaya geldiğini açıkça göstermektedir. Bu aşağılık hareketi şiddetle lanetliyor ve telin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıdan sadece failleri değil, politik çıkar uğruna İslamofobi'yi körükleyen Batılı siyasetçilerin de sorumlu olduğunu belirtti.

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