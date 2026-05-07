  AK Parti'li Özdemir'den CHP'ye tepki: Siyasal çürüme İBB yönetimine de yansıdı
AK Parti'li Özdemir'den CHP'ye tepki: Siyasal çürüme İBB yönetimine de yansıdı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, CHP'deki mevcut yapının yalnızca siyasi bir tartışma değil, 'doğrudan siyasal çürüme' olduğunu ifade etti. Özdemir, 'Siyasal çürüme yalnızca CHP'nin parti yapısını değil, İBB'yi de kurumsal kimliğinden uzaklaştırmış; hizmet üretmesi gereken belediyeyi siyasi hesapların, kaynak israfının ve yönetim krizinin merkezi hâline getirmiştir.' dedi.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Açıklamasında siyasetin; ilke, kurumsal akıl ve sorumluluk bilinci üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirten Özdemir, bu zeminin zayıflamasıyla birlikte ortaya çıkan tablonun yönetim zafiyetini aşarak kurumsal bir çöküşe dönüştüğünü kaydetti.

"CHP'DE HİYERARŞİ TERSİNE DÖNDÜ, KURALLAR KİŞİSELLEŞTİ"

CHP'de hiyerarşik yapının dağıldığını, karar alma mekanizmalarının kurumsallıktan uzaklaşıp kişiselleştiğini ifade eden Özdemir, "Bir siyasi partide genel başkandan teşkilatlara doğru işleyen doğal hiyerarşinin yerini; belediye başkanının genel başkana, genel başkan yardımcılarına ve parti yönetimine yön verdiği tersine çevrilmiş bir yapı almıştır" dedi.

Özdemir, siyasal çürümenin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını vurgulayarak, bu durumun kamu yönetimini, yerel yönetim anlayışını ve vatandaşın hizmete erişimini doğrudan etkilediğini ifade etti. Kurumsal reflekslerin zayıfladığı ve iç denetim mekanizmalarının işlevini yitirdiği yapılarda sağlıklı karar üretilemeyeceğini belirten Özdemir, kamu kaynaklarının etkin ve adil şekilde yönetilemeyeceğine dikkat çekti.

"SİYASAL ÇÜRÜME İBB YÖNETİMİNE DE YANSIDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Bu siyasal çürüme yalnızca CHP'nin parti yapısını değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi 14 bakanlıktan büyük bir bütçeye sahip köklü bir kurumu da kurumsal kimliğinden uzaklaştırmış; hizmet üretmesi gereken belediyeyi siyasi hesapların, kaynak israfının ve yönetim krizinin merkezi hâline getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI GÜÇLÜ KURUMLAR VE SAĞLAM İLKELERDİR"

CHP'nin tarihinde farklı dönemlerde çeşitli krizler yaşandığını ancak hiçbir dönemde kurumsal yapının bu denli aşınmadığını belirten Özdemir, açıklamasının sonunda Türkiye'nin güçlü kurumlara, sağlam ilkelere ve milletin emanetine sahip çıkan bir siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti teşkilatları olarak milletin güvenini esas alan bir anlayışla hizmet etmeye kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti.

