AK Partili Özhaseki: Bunların işleri güçleri yalana dayalı bir algı operasyonu

Uşak'ta bir otelde düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı"nda konuşan Özhaseki, AK parti olarak hem yerelde, hem genelde hizmet siyaseti izlediklerini, 20 yıllık iktidarları döneminde birçok iş ve eser yaptıklarını söyledi.

Özhaseki, Türkiye'de şu anda 1390 belediyeden 805'inin AK Parti'de olduğuna işaret ederek "230 belediye bizim Cumhur İttifakı'nda kol kola geldiğimiz Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızda. Yani 1390 belediyenin 1035'ine bizler hakimiz ve milletimize hizmete devam ediyoruz. Nüfusun da ilçeler bazında baktığımız zaman yüzde 75'ine bizler hizmet ediyoruz." diye konuştu.

"CHP'nin klasik bir hastalığı vardı. Deniz Baykal'dan sonra biraz eksen değiştirdi" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Birinci stratejileri Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Recep Tayyip Erdoğan karşıtı kim var, ona düşmanlık derecesinde çok kötü galiz sözleri söyleyen kim var koluna giriyorlar. İyi de şu anda 7 oldu bunların sayısı. 6 diyorlar da yalan söylüyorlar. 7'nciyi siz hepiniz onlardan daha iyi biliyorsunuz. 7'si sokakta birbirlerini görseler selam vermezler. Ömürlerinde eşlerini yanına alıp birine çay içmeye bile gitmemişlerdir. Gittilerse lütfen söyleyin. Dünya görüşleri bunların hiç birbirlerine benzemez. Biri sağa bakarken, biri sola bakar. Biri Nuh derken, öbürü peygamber demez kolay kolay. Fakat Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı bunların hepsini bir araya getirmeye yetiyor. Gerçi masanın etrafına otururken bir ay tartışıyorlar. Sen kaçıncı sırada oturacaksın? Solda mı sağda mı? Bir salon toplantısı yapalım dediler. İçeri girişlerin 45 gün izahı sürdü, 'sen neden önden yürüdün, birinci sırada ben yürüyecektim. İkinci sırada sen girdin'. Daha oturma sırasına bile bir ay tartışan adamlar, Türkiye'nin problemleri karşısında acaba kaç sene tartışırlar bilmiyorum ki. Bunların dış politikada hiçbir görüşü birbirine benzemez. İçerideki sosyal olaylara da bakışları zaten birbirinden çok farklı. Ekonomideki görüşleri ise taban tabana zıt. Ama ortak bir tarafları, paydaları var. AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. Bunca karşıtın bir araya geldiği yerde elbette muhalefet olur ama şunun altını çizerek söylüyorum medeniyet doğmaz. Bunların bir araya gelmesiyle asla Türkiye'de hayırlı iş olmaz, bir medeniyet doğmaz. Birinci stratejileri bu."

CHP'nin gerçeklikten uzak algı operasyonları yürüttüğünü aktaran Özhaseki, "İstanbul Belediyesi sağ olsun bu konuda zirvede. Algı operasyonları için ajanslara 845 milyon lira para ödemiş. Belki Uşak'ın da 10 yıllık falan yatırım bütçesi olsa gerek. Sosyal tesisler için 12 milyon lira ayırmışlar İstanbul Belediyesi bütçelemesinde var. Depreme hazırlık için 495 milyon lira ayırmışlar. Ama algı operasyonları için 845 milyon lira."ifadesini kullandı.

- "İŞLERİ GÜÇLERİ YALANA DAYALI BİR ALGI OPERASYONU"

Seçimlerden önce söz verilmesine rağmen AK Parti'nden CHP'ye geçen belediyelerde yaklaşık 25 bin kişinin işten çıkartıldığını aktaran Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'li belediyelerin "hükümet önümüzü kesiyor" söylemleri de gerçeği yansıtmıyor. Kendileri geçen yıl itibariyle bütçelerinde ne öngörmüşlerse hükümetten gelecek para olarak tam yüzde 30 fazlasını aldılar. Nasıl önünüz kesiliyor ya. İller Bankasından, maliyeden de para yağıyor size. Nasıl önünüz kesiliyor? Hükümet hiçbir şeyi esirgemiyor. AK Parti'nin çoğunluğu var meclislerde. Şimdiye kadar Ankara ve İstanbul'da ne kadar meclise karar getirmişlerse yüzde 98'ine 'evet' demiş arkadaşlarımız. Kendi dönemlerinde bizim götürdüğümüz tüm kararlara neredeyse ret vermişler. Şimdi biz bakıyoruz, hayırlı bir şeyse 'evet' diyoruz. . Sadece yeşil alanları talan etmek istiyorlar, '1 dakika yapamazsınız' diyoruz. Fahiş zam yapmak istiyorlar, '1 dakika yapamazsınız' diyoruz. Bu şekilde yüzde 2 civarında itiraz ettiğimiz konu var. Nasıl önünüz kesiliyor sizin. Bunların işleri güçleri yalana dayalı bir algı operasyonu. Biz bunlara bakarak rotamızı değiştirecek değiliz. Bizim işimiz hizmet, eser siyaseti ve böyle devam edeceğiz."

- "BAŞARILI OLMAK İÇİN İYİ NİYETLİ OLMAK VE ÇALIŞMAK GEREK"

Özhaseki, başarılı olmak için iyi niyetli olmak ve çalışmak gerektiğini dile getirerek "Gece gündüz, tatil falan yapmadan çalışmak. Hele hele şehirde arıza olduğunda kayak yapmamak, balıkçıda keyif yapmamak. 'Bodrum'da tatil falan bana yakışıyor' gibi şortla resim vermemek. Gece gündüz deli gibi çalışmak. 'Yok efendim ben tatili bırakamam, Benim çocuklarıma karşı da sorumluluğum var'. O zaman yapma kardeşim, aday olarak çıkma. Al eşini yanına, git tatil beldelerini gez. Gece gündüz keyfine bak. Millet yollarda perişan iken sen bunları yapamazsın. Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışma saatlerine bakıyorum bir insanın tahammül etmesi mümkün değil. Allah yardım ediyor demek ki. İçinde o aşk, o sevda var. Memleket sevdası var ki, günde neredeyse 20 saate yakın koşmaya devam ediyor. Onun ki can değil mi kardeşim. 30 senedir aynı bu gayretin içinde değil mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, göreve geldiği günden bu yana yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.