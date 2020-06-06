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Politika

AK Partili Özhaseki'den sert tepki: Affı eleştirenlerin kaçak yapıları var, bu ikiyüzlülüktür

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Sözcü gazetesi Yılmaz Özdil gibi isimler son günlerde kaçak yapılarıyla gündeme gelirken, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki bakanlığı döneminde çıkartılan imar affı yasasını hatırlatarak “Bize o günlerde karşı çıkanların, şimdi kaçak villaları çıkıyor. Bu ikiyüzlülüktür” dedi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 08:58 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 09:25
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Özheseki, pandemi sürecinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği “yatay mimari” söyleminin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, AK Partili belediyelerin bundan sonra çevreye saygılı projelere daha çok önem vereceğini açıkladı. 

Akşam'ın haberine göre, Özhaseki şunları söyledi: “İmar barışı çıktığı zaman yaklaşık 25 milyon yapının 20 milyona yakını imara aykırılık oluşturduğu için devletle mahkemelikti. Neredeyse vatandaşın 70’i bu durumdaydı. Bunun sağcısı solcusu yok. Ogünlerde oybirliği ile geçit yasa. Fakat oy verenler bile sonrasında konuşmaya başladılar. En ufak bir şeyde imar barışıyla ilgili eleştiriler yönelttiler. Bu ikiyüzlülüktür. Bu konuda baş çeken adamların da nihayetinde yerleri açığa çıkmaya başladı. Onların yaptığı kaçak işler milyonlara bağlanan işler, şurada fukaranın bir göz gecekondusunu dile getirerek siyasi istismar yapmaya çalıştılar. Hepsinin iki yüzlülükleri ortaya çıktı.” 

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