AK Partili Özşavlı: HDP karşılıksız destek vermez

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK ve PKK'nın güdümündeki siyasi partinin Kürtlerin temsilcisi değil, katili olduğunu ifade ederek, 1980'den bu yana mart aylarında terör örgütünün 8 sivil katliamı olduğunu söyledi.

Terör örgütünün geçmişinin Kürtlerin katledildiği onlarca katliamla dolu olduğunu kaydeden Halil Özşavlı, 28 Mart 1988'deki Yağızoymak katliamını, 2 Mart 1990'daki 9 mühendis katliamını, 10 Mart 1994'teki Karacadağ katliamını, 13 Mart 1999'daki İstanbul Mavi Çarşı katliamını, 13 Mart 2016'daki Güvenpark saldırısını anımsattı.

Ermenistan-Türkiye maçı öncesi Ermeni taraftarların "Nemesis" yazılı pankart açtığını ifade eden Özşavlı, "1920'de Talat Paşa, Cemal Paşa ve 8 önde gelen İttihat ve Terakki Partisi liderinin katledildiği operasyonların adıdır 'Nemesis.' Adını Yunan intikam tanrısı Nemesis'ten alır." diye konuştu.

Özşavlı, bunun Ermenilerdeki vahşet dürtüsünün hala yok olmadığını, Türklere duydukları kinin ve intikamın hala sönmediğini göstermesi bakımından önemli olduğunu söyleyerek, Ermenistan taraftarlarının hakaret dolu tezahüratları nedeniyle Ermeni yetkililerin soruşturma açması gerektiğini belirtti.

HDP'nin, cumhurbaşkanı adayı göstermemesine değinen Özşavlı, "HDP, karşılıksız hiçbir şekilde Millet İttifakı'na destek vermez." dedi.

Yerel seçimlerde HDP'nin verdiği destek karşılığında binlerce PKK'lının belediyelere işçi olarak alındığını savunan Özşavlı, "Millet İttifakı'nın destekçileri arasında PKK, FETÖ, DHKP-C var. Millet İttifakı'nın kazanması demek PKK'nın, FETÖ'nün iktidara gelmesi demektir." görüşünü paylaştı.

Özşavlı, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun isyanının haksız bir isyan olmadığını dile getirerek, "İYİ Parti bunu tabanına anlatamıyor. Aldığı karardan ötürü Sayın Akşener, milletin zihninde tarih boyunca yargılanacak. Sırf Sayın Erdoğan'ı yenebilmek için terör örgütünün desteklediği partiyle yan yana yürümek, aynı grupta yer almak CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na çoktan beri yakışıyor da İYİ Parti'ye hiç yakışmadı." dedi.

