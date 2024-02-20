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Politika

AK Partili Saygılı: İzmir'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz

İzmir İl Seçim Kurulu'na AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın adaylık müracaatını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı 'Yola çıkarken, tarihimizin büyük önderlerinden aldığımız ilhamla, İzmir'i daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz' dedi.

DHA20 Şubat 2024 Salı 15:53 - Güncelleme:
AK Partili Saygılı: İzmir'i daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın adaylık müracaatını İzmir İl Seçim Kurulu'na yaptı. Saygılı'ya MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve bazı partililer de eşlik etti. Büyük ve mütevazı bir misyonla yola çıktıklarını ifade eden Bilal Saygılı, İzmir'i, eşsiz tarihini, kültürünü ve insanlarının sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşımak istediklerini söyledi.

Saygılı, "İzmir'in gururunu taşıyan evlatlarından biri olarak önünüzde hummalı bir heyecanla duruyorum. Cumhur İttifakı'mızın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın adaylık başvurusunu, İl Seçim Kurulu'na, Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Başkanımız Veysel Şahin'le birlikte teslim ettik. Şehrimizin her köşesinde, her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artırmak, şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. İzmir'in tarihinde nice kahramanlar, nice fedakarlar vardır. İşte bugün, İzmir'in geleceğini şekillendirmek için yola çıkıyoruz. Yola çıkarken, tarihimizin büyük önderlerinden aldığımız ilhamla, İzmir'i daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi.

Yola sadece vaatlerle değil, samimi gayretlerle çıktıklarını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şöyle konuştu: "Sözlerimizin ötesinde, işlerimizle, icraatlarımızla size hizmet etmek için buradayız. İzmir'e adanmışlığımızı, şehrimizin dört bir yanına taşıyacağız. İzmirli hemşerilerimizden alacağımız güçle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ'ın öncülüğünde, 30 ilçemizde Cumhur İttifakımızın adaylarıyla hep birlikte el ele, omuz omuza vererek İzmir'imizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu yürüyüş çocuklarımız için bu yürüyüş geleceğimiz için bu yürüyüş kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz için bu yürüyüş her alanda kalkınan eşsiz İzmir için. İzmir'e olan sevdamızla, yolumuza devam edeceğiz."

'İZMİR'İN 30 YILLIK MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de il seçim kurulunun önünde yaptığı konuşmada "14- 28 Mayıs başarılarından sonra Cumhur İttifakı olarak iki aydır yoğun şekilde sürdürdüğümüz çalışmaların bugün sonuna geldik. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ'ın evraklarını hayırlısıyla bugün verdik. Bütün 30 ilçenin meclis üyelerimizin, bizimle yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapacak arkadaşlarımızın listelerini de teslim etmiş olduk. 31 Mart'ta Allah'ın izniyle 14- 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın kazanımlarını yerel siyasete de yansıtmak üzere yola çıktık. Hepimiz heyecanlıyız. İzmir'in 30 yıllık makus talihini değiştireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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