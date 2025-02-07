AK Partili Serkan Bayram'a Tayvan'dan anlamlı ödül

AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou ve beraberindeki heyet ile Meclis'te kahvaltıda bir araya geldi.

Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Bayram, hayatını konu alan "Buğday Tanesi" isimli kitabının Çinceye çevrileceğini açıklayarak, "Buğday Tanesi, tohum saçtı, başak oldu, bütün dünyaya hizmet ediyor. İngilizcesi, Almancası, Fransızcası var ve Çinceye de kavuştu." dedi.

Tayvan'ın katkılarıyla Gaziantep'te "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi"nin kuruluşunu tamamladıklarını anlatan Bayram, 6 Şubat depremleri sonrasında verdiği destekten dolayı başta Tayvan olmak üzere bütün ülkelere teşekkür etti.

Tayvan'ın Türkiye'ye engellilerle ilgili proje için 5 milyon dolar destekte bulunduğunu belirten Bayram, "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi"nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve Tayvan'ın desteğiyle kurulduğunu anlattı.

Bayram'ın, 6 Şubat depremlerinde engelli kalan vatandaşların sorunlarını Tayvan'la beraber çözmeye devam edeceklerini söylemesi üzerine Tayvan'ın Ankara Temsilcisi Chih-Yang Huang, "İnşallah devam edebiliriz." diyerek karşılık verdi.

Öte yandan Bayram, New York'ta bu yıl 42'incisi düzenlenecek Türk Günü Yürüyüşü'nün konusunun "Buğday Tanesi" olacağını söyledi.

- BAYRAM'A TAYVAN DEVLET NİŞANESİ TAKILACAK

Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou, Bayram'ı sadece bir Türk milletvekili olarak değil aynı zamanda "bütün dünya adına engellilerin milletvekili" olarak da gördüklerini belirterek, 19-27 Eylül tarihleri arasında Tayvan'da 18 ülkeden Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü kazananların katılacağı "Toplumsal Refah Etkinlikleri Serisi" toplantısına davet etti.

Bayram, ödülü almak üzere bu toplantıya katılacağını ve burada kendisine Tayvan Devlet Nişanesi takılacağını bildirdi.

Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Chih-Yang Huang, Bayram'ın hayat hikayesinin tüm insanlığa örnek olacak bir hikaye olduğunu belirterek, "Buğday Tanesi" kitabının Çinceye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tayvan'ın belediyelerle ve milletvekilleriyle deprem bölgesinin eski günlerine dönebilmesi için işbirliği yaptığını anlatan Chih-Yang Huang, "Bu ödülü kazandığı için saygıdeğer vekilimi tebrik etmek istiyorum. Yaşamdaki engellerle mücadele etmenin ve sonunda başarının bir örneği kendisi." diye konuştu.

Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou, AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a, "Küresel Yaşam Sevgisi Ödülü"nü takdim etti.

Bayram ise Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Chih-Yang Huang ve Chou, Ta-Kuan Vakfı Başkanı Chin Hua Chou'ya "Buğday Tanesi" isimli kitabını ve çini işlemeli bir bakır tabak hediye etti.

Ödül takdiminin ardından Chou, Ta-Kuan Vakfı üyelerinden Down sendromlu Yi Jia Chou saksafon çalarken, Tian Guan Chou isimli genç ise Tayvan'ın geleneksel müzik aleti seramik flüt üfledi.