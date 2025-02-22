AK Partili Sırakaya: Türkiye, barış köprüsü olarak kilit rol oynamaya devam etmektedir

AK Parti'nin yarın yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'daki büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri onuruna AK Parti Genel Merkezi'nde akşam yemeği verildi.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, bazı eski bakanlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Sırakaya, programda yaptığı konuşmada, yarın parti içi demokrasinin mihenk taşı olacak kongreyi gerçekleştireceklerini ve bu kapsamda büyükelçileri ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

AK Parti'nin her kongresinin, "geleceğin manifestosu" niteliğinde olduğunu belirten Sırakaya, insanlığı gerçekten sevmenin, ırk, cinsiyet, yetenek veya inanç fark etmeksizin her bireyi kucaklamak olduğunu ifade etti.

"Türkiye ve AK Parti, kıtalar arasında barış köprüsü olarak, uluslararası diplomaside kilit bir rol oynamaya devam etmektedir." diyen Sırakaya, Somali'den Ukrayna'ya, Gazze'den Suriye'ye uzanan geniş bir coğrafyada küresel uzlaşı çabasına öncülük ettiklerinin altını çizdi.

- "KÜRESEL İSTİKRARIN ASLA GARANTİ EDİLEMEYECEĞİNİ HER GÜN YENİDEN HATIRLIYORUZ"

Sırakaya, Türkiye ve AK Parti olarak, gerçek demokrasinin saygı, kapsayıcılık ve anlayış temelleri üzerine inşa edildiğinde gelişeceğine inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dış politikamız ve uluslararası diplomasideki yaklaşımımız, bu evrensel değerlere dayanmaktadır. Hedefimiz, uluslar ve topluluklar arasında barış içinde bir arada yaşamı ve karşılıklı saygıyı teşvik etmektir. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmadan Gazze'de devam eden soykırıma kadar, barışın kırılganlığını ve küresel istikrarın asla garanti edilemeyeceğini her gün yeniden hatırlıyoruz. Uluslararası ilişkilerin değişen dinamikleri, daha güçlü diyalog, sağlam ortaklıklar ve çok taraflılığa olan bağlılığın yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen büyükelçiler ve farklı siyasi partilerin temsilcileri olarak sizler, diplomasinin barış, anlayış ve ilerleme için bir güç olarak kalmasını sağlamada en ön saflarda yer alıyorsunuz."

Suriye'de Baas rejiminin çöktüğünü hatırlatan Sırakaya, Türkiye'nin bu süreçte hem insani hem de stratejik bir aktör olarak, iç ve uluslararası baskılara rağmen Suriye halkının yanında kararlılıkla durduğunu vurguladı.

Sırakaya, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya, bölgede tehdit oluşturan YPG, PKK ve DEAŞ terör örgütlerini ortadan kaldırmaya ve Türkiye'de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlamaya olan bağlılığının sürdüğünü söyledi.

- "ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞIN, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMLE SAĞLANABİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkında konuşan Sırakaya, "Bizler, adil ve sürdürülebilir bir barışın, yalnızca 1967 sınırlarına dayalı iki devletli bir çözümle sağlanabileceğine inanıyoruz. Bu çözüm, egemen bir Filistin devletinin İsrail ile yan yana, barış, güvenlik ve karşılıklı tanıma içinde birlikte var olmasını temin etmelidir." dedi.

Yarın gerçekleşecek kongrede 100 binden fazla katılımcının ağırlanacağı bilgisini veren Sırakaya, "Bu durum, partimizin yalnızca ulusal gücünü değil, aynı zamanda uluslararası etki alanını da gözler önüne sermektedir. Dünyanın dört bir yanından, 112 büyükelçilik ve 22 siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla, etkinliğimiz Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya, Kuzey Amerika'dan Okyanusya'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede dünyanın her köşesinden sesleri bir araya getirmektedir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, gerçekleştirilecek kongrenin yalnızca Türkiye için değil, tüm uluslar ve yürütülen ikili ilişkiler için de refah ve huzur getirmesini temenni etti.