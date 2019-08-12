'Bugün Kaz Dağları iftirasını atanlar yarın susacaklar'

Turan, partisinin Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kirazlı'daki altın madeni konusunda AK Parti'yi çevrecilik konusunda eleştirenlere tepki gösterdi.

Çanakkale Boğazı'nın etrafında bir sürü pankart olduğunu anımsatan Turan, şöyle konuştu:

"Boğazımıza kadar köprü istemiyoruz' diyorlardı, 'karşıyız' diyorlardı. Sustular değil mi? Ağzını açan yok. Bugün, Kaz Dağları iftirası atanlar da göreceksiniz, yarın susacaklar. Çünkü dertleri çevre değil, başka bir mesele anlatacağım o yüzden. Dertleri köprü olsaydı, köprü yapılıyor, direkler çıkmaya başladı. Alın o direkleri hep beraber fotoğraflayın, görün. Gelin izleyin. Düne kadar 'köprüye karşıyım' diyordun, direkler çıkmaya başladı. Açsana ağzını. Halk tadını, keyfini gördü. Sesini kesti. 'Çevreciyim' diyor. 'Ağaç kesimi var' diyor. Ben diyorum ki 'bugün eylemin ağaca faydası yok'.

Bununla dalga geçiyor. O klavyelerde yazıp, çizenler. Dediğim şu, ağaç kesimine samimiyetle karşı olan adam ağaç kesimi başlarken 'hayır' der. Ağaç kesimi bitmiş, toprak sıyrılması bitmiş, büyük bir alan adeta beton gibi olmuş, beyefendinin aklına eylem yapmak gelmiş. Tabii ki Ali Sarıbaş zamanında, şu zamanda, bu zamanda CHP'nin usulen verdiği önergeler var, eylemler var, tweetler var, 2-3 yıl var. 'Yok' demiyorum ama esaslı eylemi, büyük toplantıyı ne zaman yaptılar. İş işten geçtikten sonra yaptılar."

Turan, Bergama'da yıllar önce yaşanan altın madeni eylemlerini hatırlatarak, Bergama'da tüm insanların ayaklandırıldığını anımsattı.

Söz konusu dönemde Bergama'da yabancı bir firmanın altın çıkaracağına hatırlatan Turan, "Aynı Çanakkale'deki gibi. Bağırdılar, çağırdılar FETÖ'nün Koza firması olaya el koydu satın aldı orayı, çok ucuz fiyatlarla sonra eylemler bitti. Burada hesap asla çevre değil. İyi niyetli arkadaşlar kendinizi kullandırmayın. Bir kısmı ne olduğunu biliyor ama bir kısmı iyi niyetli Çanakkaleliler. Şu teşekkür borcum da var. CHP'Iiler dahil, Çanakkalelilerin büyük çoğunluğu bu oyunu gördüğü için destek bile olmadı." diye konuştu.

- "Maden ruhsatı 2001'de verilmiş"

Bülent Turan, Kirazlı Balaban bölgesindeki altın ve gümüş madeni için ruhsatın 2001 yılında verildiğini dile getirdi.

Bazı kesimlerin, Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatını "AK Parti verdi" dediğini anlatan Turan, şöyle devam etti:

"GSM dediğin zaten sürecin devamı. Bunların hepsi süreçtir ama bu madenin başlaması, orada altın izni aranması bazı sivri zekalıların ya Balıkesir evrakını verdi bizi kandırdı diye söylediği orman pafta hesabına göre, o zaman Balıkesir'e bağlı gözüken bizim Kirazlı'nın da içinde olduğu bölgedeki arama iznidir. 2000 yılında o bölgenin sit alanından çıkarılması kararı var. Şimdi diyorlar ya 'Kaz Dağları'. Biz diyoruz 'değil'. Bu evrakta Kaz Dağları'nın olduğu yerde, sit alanında çıkma kararı var. İmzayı atan kim? CHP'nin Kayseri Milletvekili adayı var. 'Sen, Kaz Dağları'nı bile çıkarmışsın' diyorum ben sana vicdansız. Kaz Dağları'nı bile sit alanından çıkaran sen, Kaz Dağları olmayan yerden bahseden ben. Bunun neyi yalan, neyi yanlış? Çanakkale'nin kendini kullandırmayacağını, Çanakkale'nin bu işe sahip çıkmayacağını çok iyi biliyorum. Samimi niyetlerle çevreci iddiası olan kim varsa baş tacı. Çanakkale'de 2018 yılında 3 milyon ağaç diktik. O alanda göreceksiniz yeşillendirilecek, toparlanacak."

Turan, ekonomi üzerinden saldıranların, ekonomik verilerin toparlanmaya başlamasıyla, son dönemde çevre ve imar konuları üzerinden AK Parti'ye saldırılar yapmaya başladığının altını çizdi.

- "İş Bankası hisselerini millete teslim edin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Turan, İş Bankası'ndaki hisseleri devretmelerini gerektiğini bildirdi.

Siyasi ahlakı olan bir siyasetçinin bir parti yöneticisi olarak asla banka yönetmemesi gerektiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de tek banka yöneticisi olan parti CHP. Buradan söylüyorum, madem siyasi ahlak meselesini böyle istismar ediyorsunuz, bizim bununla itham ediyorsunuz, 'çevreci değil' diyorsunuz. Bende diyorum ki 'siyasi ahlaksa meseleniz, şu İş Bankası hisselerini sahibi olan millete teslim edin kardeşim. Bunu gelin güzellikle yapın'. Bir adam hem parti yönetecek hem banka yönetecek. Bir adam hem parti tarafından atanacak hem bankanın yöneticisi olacak. Bu siyasi ahlakın dışındaki bir yaklaşım. Gelin siyasi ahlak örneğini görelim. Adımınızı atın, deyin ki, 'Atatürk’ün mirası, bu hisselerin milletin kendisinde olmasını gerektirir. Bir partide değil. O zaman tek parti vardı. Devletin partisiydi. O zaman orada olması anlamlıydı belki ama şimdi çok parti var. CHP'de olması yanlış.' Adımınızı attınız, attınız. Bir vatandaş olarak. Bu ahlaksızlık kalksın diye Meclis açılsın çok büyük mesai harcayacağım. Bu hisselerle bir adım atın aksi takdirde Meclis gereğini yapacak. Milletin emanetini, millete teslim edecek, inşallah."

Bayramlaşma programına, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, gençlik ile kadın kolları yöneticileri ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.