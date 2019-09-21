Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yargı reformuna ilişkin AK Parti tarafından hazırlanan paketlerin ilkine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin, kurulduğundan bu yana reformcu kimliğiyle öne çıkan bir parti olduğunu anımsatan Turan, Gezi olaylarından sonra zaman zaman bu kimliğin yavaşladığı veya durakladığı iddiaları olsa da yollarına güçlü şekilde devam ettiklerini belirtti.

Gelecek 4 yıl boyunca genel ve yerel seçimlerin olmayacağına işaret eden Turan, istikrarla geçecek bu süre içinde reformcu kimliklerini daha güçlü şekilde kuşanmak istediklerini aktardı.

Birçok alanda reform beklentisi olduğuna, yargının, bunların başında geldiğine değinen Turan, şöyle konuştu: "Son 17 yılda yapılanlara baktığımızda daha önce Türkiye'nin önünde temel sorun gibi gözüken, 'çözülmez' gibi gözüken hangi konu varsa bugün bunların büyük oranda çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi seçimsiz geçecek bu 4 yılda birçok konuyu tekrar gündeme getirme, bunların çözümü için adım atma irademiz ve kararlılığımız var. Epeydir gündemde olan, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı hedefler doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızın ve milletvekili arkadaşlarımızın yoğun çalışmasıyla, paydaşların da görüşleri alınarak hazırlanan yaklaşık 40 maddelik bir yargı paketi, yargı reformunda önemli bir yürüyüşün belki de ilk adımı. Dün itibarıyla siyasi partilerle paylaşmaya başlandı. Tüm partilerin katkı sunmasını istiyoruz. Herkesin ortak akıl ve ortak zeminde, uzlaşma içinde sürece katkı sağlamasını oldukça önemsiyoruz."

"Yargıya güvenin arttığı bir hukuk sistemi önceliğimizdir." diyen Turan, yargı paketinde genel olarak yargı sürecinin hızlanması, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi gibi bireylerin hak ve özgürlük alanlarını daha da genişletecek düzenlemelerin ortaya koyulacağını kaydetti.

Bülent Turan, reform paketinin, azami tutukluluk süresine ilişkin hükümler, çocuklara yönelik koruyucu düzenlemeler, daha ulaşılabilir imkanlar, hakim ve savcıların atama, nakil, terfi ve adayların mülakat sistemine yeni ölçütler getirilmesine kadar birçok yeni düzenleme içerdiğini bildirdi.

Pakette ayrıca avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletecek, avukatlara uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı verecek düzenlemelerin de yer aldığını belirten Turan, "Ekimin ilk haftası Meclis açılınca, komisyon görüşmelerine başlamayı, o hafta komisyon çalışmaları tamamlanabilirse ikinci hafta Genel Kurulda yasalaşma sürecini öngörüyoruz." diye konuştu.