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Politika

AK Parti'li Turan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası hakkında açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasına ilişkin 'Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu' dedi.

DHA14 Aralık 2022 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
AK Parti'li Turan'dan İmamoğlu'nun hapis cezası hakkında açıklama
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Ekrem İmamoğlu'na verilen yargı kararıyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Turan, "Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz. Biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Ancak bundan sonraki süreçte hem İstinaf hem Yargıtay boyutu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki tüm siyasi rakiplerimiz hakarete varan, davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım" ifadelerini kullandı.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  • Bülent Turan
  • imamoğlu

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