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Politika

AK Partili Türkyılmaz'dan CHP'ye İmamoğlu tepkisi: Mehdiniz yalancı mehdi çıktı

İBB Ak Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet, suç örgütü yöneticisi olmak ve yolsuzluk suçlarını görmezden gelen CHP yönetimine sert tepki gösterdi. AK Partili Türkyılmaz, 'Bakın size kötü bir haberim var. Mehdiniz yalancı Mehdi çıktı. Artık bu gerçeği kabul edin. Ay'a da çıksanız yargıdan kaçamayacaksınız.' dedi.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2025 Cuma 10:44 - Güncelleme:
AK Partili Türkyılmaz'dan CHP'ye İmamoğlu tepkisi: Mehdiniz yalancı mehdi çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak cezaevine gönderildi.

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"MEHDİNİZ YALANCI MEHDİ ÇIKTI"

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının üçüncü oturumunda konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'nin yolsuzluk gerçeğini görmezden gelmesine sert tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye ekonomisini hedef alan boykot çağrılarına ve halkı sokağa çağırarak provokasyon girişimlerine sert tepki gösterdi.

Türkyılmaz, İBB Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın size kötü bir haberim var. Mehdiniz yalancı Mehdi çıktı. Artık bu gerçeği kabul edin. Sokakları yakıp yıksanız da, kürsülerde şovunuzu yapsanız da, boykot etseniz de, barikatları aşsanız da... Son günlerde şöyle bir ifade duydum. Ağrı Dağı'na da çıkacakmışsınız. Ay'a da çıksanız yargıdan kaçamayacaksınız."

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