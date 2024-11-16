İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 15 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Partili Ünal: Terörle mücadelede içeride ve dışarıda terörün belini kırdık
Politika

AK Partili Ünal: Terörle mücadelede içeride ve dışarıda terörün belini kırdık

AK Parti Erciş 8. Olağan Kongresinde konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, 'Terörle mücadelede içeride ve dışarıda terörün belini kırdık. Şimdi de 'herkes demokratik siyasetten yana tavır almalı' diyoruz.' dedi.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
AK Partili Ünal: Terörle mücadelede içeride ve dışarıda terörün belini kırdık
ABONE OL

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Erciş ilçesine geçti.

Spor salonunda düzenlenen AK Parti Erciş 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Ünal, burada yaptığı konuşmada, iktidar partisi olarak birçok sorunu çözdüklerini söyledi.

Asla karamsarlığa düşmeyeceklerini belirten Ünal, "22 yıldır Türkiye'yi taşıyan sizler varsınız. Muhalefetin size saygı duyması gerekir. Niye biliyor musun? Çünkü biz onların başaramadıklarını başardık. Bölgeyle ilgili üç hedef belirledik. Bölgesel kalkınma, demokratikleşme ve terörle mücadele. Bölgesel kalkınmayı da demokratikleşmeyi de gerçekleştirdik. Terörle mücadelede içeride ve dışarıda terörün belini kırdık. Şimdi de 'herkes demokratik siyasetten yana tavır almalı' diyoruz." dedi.

Cumhur İttifakı'nın bir millet mutabakatı olarak yoluna devam ettiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, herhangi bir pazarlık, masa başı ittifakı değildir. İşte bugün Cumhur İttifakı terörle mücadelede de demokratikleşmede de bölgesel kalkınmada da Van'ın ve Erciş'in yanındadır. Çünkü siz, AK Parti teşkilatının mensupları, Erciş'te siyaset yapanlar, Cumhur İttifakı'nın bayrağını dalgalandırıyorsunuz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi bu kadrolar geleceğe taşıyacak. Kardeşlerim, bundan emin olun, buna güvenin. Bunu evlatlarımız için yapıyoruz. Bu mirası çocuklarımıza aktarmak için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Kongrelerden sonra tüm ilçelerimizi ayağa kaldıracağız. Yeni hareketler başlatacağız. Cumhurbaşkanı'mızın mazlumların yanında nasıl durduğunu, İsrail'in Filistin'de meydana getirdiği katliamları, gözyaşları, soykırımları dünyaya nasıl anlattığını, bunu durdurmak için ne kadar büyük çaba gösterdiğini Erciş çok iyi bilir. Cumhurbaşkanı'mız dünyanın her tarafında mazlumun, mağdurun yanında durdu. Türkiye'ye bir mimar olarak yeniden inşa etmek için canını dişine taktı." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da "Burada çok güzel hizmetler yaptık. Depremden sonra Erciş'i yeniden kurduk. Güzel projelere imza attık, iyi hizmetlere vesile olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray da ilçelerde samimiyet ve sadakatle daha güçlü teşkilatlar kuracaklarını ifade etti.

Tek liseyle girilen kongrede Abidin Çalışkan, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.