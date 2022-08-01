AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Cumhur İttifakı, sağlık çalışanlarımıza şiddeti engellemek için TCK'da önemli değişiklikleri hayata geçirdi. Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza şiddet konusunda çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetle ilgili açıklama yaptı. Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasını eleştirerek "Kemal Kılıçdaroğlu 'Bu saatten sonra sağlıkçılara karşı şiddet eylemi yapılırsa bunun sorumlusu AK Parti ve MHP'dir' demiş. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetle mücadele için yapılan tüm çalışmaları görmezden gelip sadece bu cümleyi sarfedebilmek için toplantı daveti yaptılar. Cumhur İttifakı, sağlık çalışanlarımıza şiddeti engellemek için TCK'da önemli değişiklikleri hayata geçirdi. En son Haziran ayında düzenleme yapıldı." dedi.

"İSTİSMAR SİYASETİNİ SÜRDÜRÜYORLAR"

Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza şiddet konusunda çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Ünal, "CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da istismar siyasetini sürdürüyor. Çözüm konuşulurken engel siyasetini diğer zamanlarda ise istismar siyasetini ilke edinen CHP aklı, her seferinde çözümün parçası olmak yerine sorunun bir parçası olmayı siyaset edinmiş durumdadır. CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantı davetinde de asıl mesele sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddete çözüm arayışı değildir. CHP'nin bu tutumu maalesef içine düştüğü siyasetsizliğin bir sonucudur" ifadelerini kaydetti.