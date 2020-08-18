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Politika

AK Partili Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Siz 7 ay boyunca neden sustunuz?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, 'Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?' ifadelerini kullandı.

DHA18 Ağustos 2020 Salı 15:45 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:45
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Twitter'daki hesabından, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hala net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?" mesajını tekrar paylaştı.

AK Parti'li Ünal, kendi mesajında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kemal Kılıçdaroğlu Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden Ocak'ta 'Erdoğan’ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" dedi.

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