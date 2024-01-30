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Politika

AK Partili Usta'dan Can Atalay açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Can Atalay hakkında açıklama yaptı. Leyla Şahin Usta, “Kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek” ifadelerini kullandı.

30 Ocak 2024 Salı 16:33 - Güncelleme:
AK Partili Usta'dan Can Atalay açıklaması
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay hakkında açıklama yaptı. Usta açıklamasında, "Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL TOPLANDI...

Öte yandan bugün TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Yapılacak kapalı oturumun ardından Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okunacak. Atalay'ın, milletvekilliği düşürülmüş olacak.

  • Leyla Şahin Usta
  • Can Atalay
  • AK Parti Grup Başkanvekili

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