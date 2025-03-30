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Politika

AK Parti'li Uygur: Milletimizle beraber olmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, milletin her zaman sağ duyusuyla, ferasetiyle bu oyunlara asla fırsat vermeyeceğini belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde AK Parti ve AK kadrolar, kutuplaştırıcı değil birleştirici siyaset yaparak, kardeşliği, birliği, beraberliği ve dayanışmayı teşvik edip destekleyerek milletimizle beraber olmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz.' dedi.

AA30 Mart 2025 Pazar 13:33 - Güncelleme:
AK Parti'li Uygur: Milletimizle beraber olmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz
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AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Parti binası önünde gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, burada yaptığı konuşmada, partililerin bayramını kutladı.

Uygur, AK Parti'lilerin bir araya gelen sıradan topluluklar olmadığını anlatarak, odak noktasına milleti, devleti, istikbali, vatanı ve bayrağını alan bir siyasi hareket olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 23 yıldan bu yana milletin teveccühüyle hizmet yolculuğunda kutlu yürüyüşe devam ettiklerini bildiren Uygur, İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle Ramazan Bayramı'na buruk girildiğini ifade etti.

Uygur, tüm uluslararası platformlarda bütün mazlum coğrafyaların yanında olmaya, zulme "dur" demeye devam edeceklerini kaydetti.

Ana muhalefet partisi genel başkanının bir hukuk uygulamasını bahane ederek toplumu kutuplaştırma söylemlerinin bulunduğuna dikkati çeken Uygur, "Her şey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Milletimiz her zaman sağ duyusuyla, ferasetiyle bu oyunlara asla fırsat vermeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde AK Parti ve AK kadrolar olarak kutuplaştırıcı değil birleştirici siyaset yaparak, kardeşliği, birliği, beraberliği ve dayanışmayı teşvik edip destekleyerek milletimizle beraber olmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bayramlaşmaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan ile ilçe başkanları ve partililer katıldı.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur
  • AK Parti
  • Belgin Uygur

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