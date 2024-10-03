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Politika

AK Partili Böhürler: BM iyi niyet elçiliğinden ibaret kalmış durumda

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Kurulda söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, savaşlara, soykırımlara, dehşete karşı BM'nin, iyi niyet elçiliğinden ibaret kalmış durumda olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki konuşmasına dikkat çekti.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
AK Partili Böhürler: BM iyi niyet elçiliğinden ibaret kalmış durumda
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AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, bütün dünyanın izlediği bir tehdit bulunduğunu söyleyerek, "Bugün bu tehdide Türkiye olarak vereceğimiz cevap yakın geleceğimizi belirleyecek." diye konuştu.

Orta Doğu'nun vahşi bir savaşla hızla değiştirildiğini belirten Böhürler, "Uluslararası düzen yıpranıyor. Savaşlara, soykırımlara, dehşete karşı ortaklık için kurulmuş ve her kurumsal barbarlıkta görevini yapması için dönüp baktığımız Birleşmiş Milletler, iyi niyet elçiliğinden ibaret kalmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"SİZ BUGÜNE KADAR BM KÜRSÜSÜNDEN DÜNYAYA ÇAĞRI YAPAN BİR TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsünden yaptığı konuşmaya işaret eden Böhürler, "Siz bugüne kadar BM kürsüsünden hem de açılış gününde dünyaya çağrı yapan bir Türkiye Cumhurbaşkanı gördünüz mü?" sorusunu yöneltti.

"TÜRKİYE BÖLGENİN EN BÜYÜK GÜCÜ"

Daha güçlü, daha etkili, daha kapsayıcı bir BM inşa etmenin zamanının geldiğini söyleyen Böhürler, "Bu yenilenme ihtiyacının en önemli sahası bizim bölgemiz. Türkiye, bölgenin en büyük gücü olarak bu inşayı hızla yapabilecek tek ülke." dedi.

AK Parti'li Böhürler, Türkiye'nin, iktidarıyla muhalefetiyle bu acımasız savaşa karşı barış için bütün gücünü kullanacağını kaydetti.

  • AK Parti
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