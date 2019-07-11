AK Partili vekillerden  gidenlere destek yok

20 dolayında vekilin konuştuğu toplantıda olası yeni oluşumlara da işaret edildi. “Daha önce de bu yola girenler oldu” diyerek geçmişten bugüne AK Parti’den ayrılarak partileşme çabası içine girenleri hatırlatan vekiller, “Bugün ifade ettikleri her şeyi kendileri yapan isimler. Kibirse kibir, dışlamak dar kadroyla çalışmaksa çalışmak, hepsi onlarda olan özellikler. Onlar hep steril ortamlarda çalıştılar” diyerek destek mesajı verdiler. Söz alan vekillerin “Sizin içiniz rahat olsun onlara destek çıkmaz bu gruptan” dediği öğrenildi.