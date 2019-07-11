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AK Partili vekillerden  gidenlere destek yok

Başkan Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı kahvaltıda yeni oluşumlar da gündeme geldi.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
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20 dolayında vekilin konuştuğu toplantıda olası yeni oluşumlara da işaret edildi. “Daha önce de bu yola girenler oldu” diyerek geçmişten bugüne AK Parti’den ayrılarak partileşme çabası içine girenleri hatırlatan vekiller, “Bugün ifade ettikleri her şeyi kendileri yapan isimler. Kibirse kibir, dışlamak dar kadroyla çalışmaksa çalışmak, hepsi onlarda olan özellikler. Onlar hep steril ortamlarda çalıştılar” diyerek destek mesajı verdiler. Söz alan vekillerin “Sizin içiniz rahat olsun onlara destek çıkmaz bu gruptan” dediği öğrenildi.

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

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