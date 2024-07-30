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Politika

AK Partili vekillerden TİP'li Sera Kadıgil'e soğuk duş

AK Partili milletvekilleri, komisyon görüşmeleri sırasında evladını sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu kaybeden anne Derya Pınar'ın üzerine yürüyen TİP'li Sera Kadıgil'in TBMM'de kürsüye çıkmasıyla salonu terk etti.

30 Temmuz 2024 Salı 08:01 - Güncelleme:
AK Partili vekillerden TİP'li Sera Kadıgil'e soğuk duş
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TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde 9'uncu madde görüşmeleri yapıldığı sırada TİP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil söz aldı.

Kadıgil, konuşmak üzere kürsüye çıktığında AK Parti sıralarında bulunan milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

Oturumda parti adına yalnızca AK Parti Grup Başkanvekilleri kaldı.

TİP'li Sera Kadıgil, komisyon görüşmeleri sırasında evladı Mahra'yı evladını sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu kaybeden anne Derya Pınar'ın üzerine yürümüş ve komisyon başkanı Vahit Kirişci'nin önüne dosya fırlatmıştı.

Sera Kadıgil

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