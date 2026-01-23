AK Partili Yalçın'dan Özgür Özel'e tepki: CHP'ye yakışır şekilde meseleyi yarım anlamış

Bir dizi program dolayısıyla kente gelen Yalçın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir'e ziyarette bulunan Yalçın, "AK Parti İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı" öncesi düzenlediği basın toplantısında, dünya siyasetinde devletlerin ilişkilerinin karmaşık bir hal aldığını ve bu durumun bazı tehlikeleri doğurabileceğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada yaşanan karmaşa dönemlerine hazırlıklı girdiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Türkiye'de AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı ortağımızla beraber son dönemde artık Türkiye'nin ayağında pranga olarak görülebilecek neler varsa hepsinden kurtularak ülkemizin önünü açmaya yönelik bir siyaset izliyoruz. Türkiye gerçekten savunma sanayine yaptığı yatırımlardan tutun da toplumsal birlik ve beraberlik projelerine kadar her alanda önümüzün açılabileceği bir döneme giriyor. Biz tam Türkiye'de terörsüz Türkiye inisiyatifini konuşurken bu topraklarda artık, hiçbir terör örgütü varlık göstermesin diye uğraşırken bir yandan da çevre coğrafyalarımızı yakından izliyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin son dönemde Suriye'de gerçekleşen olaylarda terörle mücadelede büyük aşamalar kaydettiğini vurguladı.

Suriye'de 15 yıl boyunca terör devletinin kurulmaya çalışıldığını fakat başarılı olunamadığını ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Son olarak bir anlaşma imzalandı, o anlaşma çerçevesinde artık terör örgütü YPG/SDG'nin bütünüyle ortadan kalkacağı, PKK'nın Suriye'den bütünüyle temizlenebileceği bir döneme girdik. Bu hepimiz adına, Türkiye'nin geleceği adına oldukça önemli. Güvenliğimizi, bölgesel istikrarımızı, terörsüz Türkiye'yi ve terörsüz bölgeyi, terörsüz bir geleceği inşa etmek için oldukça önemli bir sonuç bu. Türkiye'nin uzun yıllar boyunca Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde inşa ettiği bir diplomasinin sonucudur. Suriye'de bu anlamda belki çok fazla sayıda aktörle mücadele ettik. Belki aramızda bu mücadeleyi başaramayacağımızı düşünenler olmuştur ama 15 yılın sonunda gördük ki Türkiye'ye rağmen buralarda bir terör devleti kurulması mümkün değildir. Türkiye'ye rağmen bu coğrafyada masa kurulması ve siyasi sonuçlar alınması mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ulusal güvenliğimizi korumak için her türlü çabayı sergilemeye de devam edeceğiz."

Yalçın, Türkiye'deki muhalefet partilerinin bir dönem Suriyelileri otobüslerle doldurup insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde göndermek üzerine siyaset yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye ile Suriye arasında kardeşlik bağı olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Dün ana muhalefet partisi genel başkanının açıklamalarını gördüm. Kendisi sanırım Suriye konusunda artık, bizim 14-15 yıldır söylediğimiz şeyi anlayacak konuma gelmiş gibi gözüküyor. 'Suriye'deki Türkmenler ve Kürtler bizim kardeşimizdir' diye açıklama yapmış ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde meseleyi yarım anlamış. Biz 'tüm Suriyeliler kardeşimizdir. Tüm Suriyeliler dostumuzdur' diyoruz. Ne 14 yıl boyunca onları ülkemizde misafir ederken Kürt müdür?, Arap mıdır?, Türk müdür?, Nusayri midir?, Sünni midir? diye ayırt etmeden hepsini kucaklayarak nasıl ülkemize aldıysak bugün de Suriye'nin geleceğinde Türk, Arap, Kürt hiçbir ayrım yapmadan hepsiyle Suriyeli kardeşlerimizle iyi geçinmenin, iyi bir dostluk ilişkisi kurmanın peşindeyiz.

O tarihlerde kendileri Suriye'deki PYD'nin Türkiye'ye zarar veremeyeceğini iddia ederlerken bugün o terörü örgütü Suriye'den tasfiye olurken söyleyecek pek bir söz bulamamışlar gibi gözüküyorlar. O yüzden yarım yamalak da olsa Suriye'ye daha insani bir yaklaşımı geliştirmeye gayret ediyorlar. 14-15 senenin sonunda geldikleri yer önemli ama hala meseleyi yarım anlamışlar. Hala bizim Suriye'ye etnik kimlikler üzerinden baktığımızı falan gibi düşünmek gibi yarım bir yaklaşımın içerisine düşmüşler."

AK Parti MKYK Üyesi İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Mehmet Umur, AK Parti MKYK Üyesi İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Arzı Silin Günaydın, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Pırıl Özçelik, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan da programda yer aldı.