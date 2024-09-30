AK Partili Yalçın'dan Yavaş'a sert tepki: Akıl alır gibi değil!

Yalçın, yaptığı açıklamada, temizlik desteğinin okullara bütün belediyeler tarafından sağlandığını belirtti.

ABB'nin milli eğitim müdürlükleri ve bakanlıkla temasa geçmek, işbirliği şeklinde bir projeyi yürütmek yerine, doğrudan okullara çağrıda bulunduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bütün belediyeler bunu uygular ancak hiçbir belediye bunu siyasi ranta dönüştürmeye kalkmaz. Ankara halkı en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrumken Yavaş'ın okullara gönderdiği 2 bidon deterjanın reklamını yapması akıl alır gibi değil. Sayın Yavaş, siz kendi işlerinizi yapın. Ankara'da rekreasyon alanları şu anda rezil durumda canınız temizlik yapmak istiyorsa, rekreasyon alanlarını temizleyin. Temizleyeceksen altyapı sorunlarını çöz, mazgalları temizle."

Belediyenin vaktini algı faaliyetlerine değil, problemleri çözmeye ayırması gerektiğini ifade eden Nihat Yalçın, "Önce problemleri giderin ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olursunuz." değerlendirmesini yaptı.