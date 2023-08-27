AK Partili Yavuz: Bağımsız olmadığınız sürece özgün iş yapmanız mümkün değil

Yavuz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yerleşkesindeki Kristal Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, AK Parti'nin "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında il il dolaştıklarını, yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin Türkiye'nin ve dünyanın en önemli partilerinden biri olduğunu belirten Yavuz, "Aslında dünyanın en iyi partisi diyebiliriz belki de. Böyle bir iddiamız var. Çünkü liderimiz de İstanbul'da nevi şahsına münhasır teşkilat denemesinin üzerine o günkü şartlarda büyükşehir belediye başkanı olmuş ve o çöpün, çamurun, çukurun olduğu İstanbul'u gerçekten taşıdığı nokta itibariyle de Türkiye insanının, milletimizin gönlünde taht kurmuş bir liderdir." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, 21 yıldır iktidarda olduğunu hatırlattığı AK Parti'yi, parti olmanın bütün hususiyetlerini yerine getiren, Türkiye'yi bir baştan bir başa imar eden, var olan prangaları söken, zincirleri koparan, yasakları kaldıran, demokratik tabloların gelişmesine katkı sunan, özgür bir Türkiye için uğraşan, daha müreffeh bir Türkiye ve dünya inşasına olağanüstü derecede katkı sunmanın gayreti içerisinde bir organizasyon olarak gördüklerini aktardı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli kazanımlardan birinin de başkanlık sistemi olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Parlamenter sistem devamlı kriz üretiyor, kaos üretiyor, kargaşa üretiyor. Parlamenter sistemin dünyada doğru düzgün işlediği bir yer yok. Nispeten işleyen yerler Almanya ve İngiltere gibi. Parlamenter sistem dünyada gitmiyor, Türkiye'de hiç gitmiyor. Türkiye, AK Parti döneminde tam bağımsız bir ülke haline geldi. Tam bağımsız Türkiye. Artık biz sadece bize bakıyoruz. Biz, bizim çıkarımıza bakıyoruz önce. Beni önce bizim milletimiz, bu coğrafya, Türkiye Cumhuriyeti ilgilendirir. Bağımsız olmadığınız sürece hiçbir şey üretmeniz, özgün hiçbir iş yapmanız mümkün değildir. Tam bağımsız bir Türkiye yolunda katettiğimiz mesafe AK Parti döneminin en önemli icraatlarındandır."

- "CHP bir parti olma vasfını kaybetmiştir"

Partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirten Yavuz, parti, seçim ve demokrasinin önemli olduğunu vurguladı.

Yavuz, şöyle devam etti:

"CHP'nin son sürecine iyi bakın. O kadar ilkesiz davranırsanız, o kadar rüzgara göre pozisyon alırsanız, o kadar muvaffak olmak için her yolu mubah görürseniz işin varacağı yer burasıdır. Peki nereye vardı iş? Geldiğimiz noktada en tepe noktasını söyleyeyim. Bence CHP bir parti olma vasfını kaybetmiştir. Hatta CHP'nin adı artık CHP olmamalıdır, çünkü ne cumhurdan ne halktan yana hiçbir şeyi kalmamıştır. Parti kısmı da gitmiştir. Yani C'si H'si yok, parti de yok. Parti de değil, cumhurdan, halktan yana hiçbir şey yok. Parti anlamında da hiçbir şey yok."

Türkiye'deki ekonomik gelişmelere de değinen Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yollarda nereye geldik, havalimanı anlamında nereye geldik. Çok iyi gittik ama bir pandemi süreci, ardından Ukrayna Savaşı ve deprem. Depremi sakın küçümsemeyin. 104 milyar dolardan bahsediyoruz. 104 milyon dolarlık bir külfetin geldiğini düşünün. Bu olduğuna göre İstanbul depremi olabilir. Onun için İstanbul'da çok hızlı bir şekilde evleri yenilememiz gerekir. Yarısını sen ver yarısını biz verelim hamlelerini düşünün. Şimdi yeni hamlelerin devreye sokulmaya çalışıldığını düşünün. Kolay süreçlerden geçmedik. Maliye politikalarını yürüten arkadaşlarımızla bir aradaydık. Ben çok ümitvarım. Şöyle bir yıllık bir zor sürecimizin olabileceğini ben de öngörüyorum. Sonrasında çok uzun vakit geçmeden sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği şekliyle tek haneli rakamlara enflasyonun yeniden ineceğini, faizlerin düşüş trendlerine geçeceğini ve Türkiye'de yatırımların, kredi ve diğer imkanların eskiden geldiğimiz noktanın da öteye geçilebileceğini ben de anlıyorum."

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı.