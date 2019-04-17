AK Partili Yavuz: Bu işin beyin takımında kimler olduğu çok konuşulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ve olağanüstü itiraz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavuz şöyle konuştu:

Bir de kayıp oy ve pusulalar var. Yaklaşık 100-150 tane var gibi görülüyor. Sandık başkanalrı üzerinden bir seçim kurlunda diyorum ki birileri her türlü cezai müeyyideyi göze alarak bir şeyler yaptı diyorum. Sandık başkanları gözünü kararttı yer yer. Bir kısım memur üyeler de böyle davranmış olabilir seçim kurulunda gözünü karartıp bir şeyler yapılmış olunduğunu ifade eden bir takım hususların varlığına işaret ediyorum.

''SANDIK BAŞKANLARI İMZALARI KURUL ÜYELERİNDEN ÖNCEDEN ALMIŞ''

Mesela bizim 182 oy CHP'ye gitmiş. CHP'nin 87 oyu Vatan Partisi'ne gitmiş. Bağımsız birinin aldığı 1 oy bize yazılmış. Bu sıradan bir kaydırma işlemi olabilir mi? İtiraz ettik düzelttik. İmzalar öncesinden sandık kurulu başkanı tarafından kurul üyelerinden alınıyor. O kadar ince bir işçilik çıkarıyorlar ki... Sayım döküm cetveli Fatih 3 bin 183 No'lu sandık aldığımız oy 116 CHP 151. Burada bizden fazla almış. Tutanakda da sorun yok ama aynı sandık seçim kurulunda girerken oranın görevlileri memur olması gerekir o da AK Parti'ye 0 giriliyor.

''24 HAZİRAN ÖNCESİNDE BAŞLAYAN BİR KURGU VAR''

24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan bir kurgu var çalışma var. Teamüden yani bilerek isteyerek yapılmıştır. 24 Haziran seçimleri öncesinden başlıyor bu. 24 Haziran seçimlerin en fazla bir milletvekiline etki edebilirlerdi. İstanbul'da el değiştirelim diye ne kadar imkanı varsa hepsini o güne hazırladılar. Bunu sadece bir yerin kurgulaması mümkün değil. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde konuşmamızda fayda var. Beyin takımı kimse orada bütün güçleri birleştirmeyi becermiş.

''YASA, KAMU HİZMETİNDEN YASAKLI OLANLAR SEÇMEN OLAMAZ DİYOR''

Kanun hizmetinden kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkına da sahip değildirler diyor kanun. Şimdilik böyle bir iddiada bulunmadık. Aslında hiçbir yerde oy kullanamaması gerekir.