Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü itirafına AK Parti'den 'olumlu' yorumu

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AK Partili Yavuz: Kılıçdaroğlu başörtüsü zulmünde CHP’nin rolünü kabul etmiştir

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Dünya Avşarlar Derneği’nin 4. Kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Adana’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programda başörtüsü meselesi üzerine yaptığı yorumunu, Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Metin Yavuz değerlendirdi.  

  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu yorumuyla başörtüsü zulmünde CHP’nin rolünü kabul ettiğini belirten Yavuz, ‘‘ Kendini ve partisini eleştirebilmekte güzel.’’ dedi. Yavuz yaptığı açıklama da ‘‘CHP’nin geçmişten bugüne yürüttüğü politikalardan dolayı ne kadar hatalı olduğunu bizler zaten iyi biliyoruz. Meclis çalışmalarımızda da bunu yakinen görebiliyoruz. Kılıçdaroğlu’da Adana’da katıldığı bir programda yaptığı bir özeleştiri ile başta başörtüsü meselesi olmak üzere birçok konuda hatalı ve kusurlu olduklarını kabul etti. Kendisinin de ifade ettiği gibi başörtüsü meselesini bu ülkenin en temel sorunuymuş gibi pişirip pişirip önümüze koydular. Bilindiği gibi başörtüsü yasağının en fazla mağduriyet ve tartışma oluşturduğu yer üniversiteler oldu. Bir dönem başları örtülü olduğu için birçok öğrenci yüksek öğrenim hakkını da kullanamamıştı. Hatırlayın, eğimde başörtüsü yasağı olduğu dönemlerde okulunu birincilikle bitiren bir öğrenci bütün protokol ve katılımcıların önünde sırf başörtülü olduğu için zorla sahneden indirilmişti. O kızın gözyaşlarını unutmak mümkün mü? AK Parti iktidara geldikten sonra ülkemizin ayağa kalkarak gelişmiş ülkeler arasında yer almasını sağlamak adına yaptığı sayısız reformlar haricinde bu söz konusu başörtüsü yasağını da ortadan kaldırmak için çok çalıştı. Tüm engellemelere rağmen bunu da başararak başörtüsü yasağını çok şükür ortadan kaldırdı. Kamuda ve eğitimde artık başörtüsü sorunu kalmadığı gibi bu ve bu zamana kadar Türkiye gündemini her zaman olduğu gibi ülkemizin gerçekleri ve doğruları dışında başka yersiz ve gereksiz konularla meşgul eden CHP’nin yaptığı hatalardan dolayı Kılıçdaroğlu’nun böyle bir özeleştiri yaparak hatalı olduklarını kabul etmesini olumlu buluyorum” dedi.

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