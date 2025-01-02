AK Partili Yayman, Şubat ayını işaret etti

TBMM'de açıklamalarda bulunan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, dijital telif yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyleyerek, emek hırsızlığında sözün bittiği yere gelindiğini ifade etti. Yayman, "Bir taraftan gerçek gazetecilik anlamında 5N1K kuralıyla çalışan basın emekçileri, televizyoncular var. Diğer taraftan bu emekleri alarak bunun üzerinden etkileşim almak için sürekli emek hırsızlığı yapan ve copy paste gazeteciliğiyle kendisine gazeteci bile denmeyen insanların yaptığı bir faaliyet var. Dijital telif gündemi bizim için olmazsa olmaz bir gelişmedir. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal medyanın yıkıcı etkisinin bu kadar öne çıkmasını doğru bulmuyoruz. Muhakkak uluslararası şirketlerin toplum kurallarını, yani anayasalarını hazırlamaları ve bu anayasaları çocuğun, bireyin, kamu düzeninin ve toplumun korunmasının kırmızı çizgiler olarak değerlendirilmesini arzu etmekteyiz. Sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili düzenleme yapacağız. Yeni dönemde dijital platformları dinlemeye devam edeceğiz. İlk platform Netflix olacak. Diğer dijital platformları TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yayman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçte çok önemli gelişmelerin olduğunu hatırlatarak, "Sayın Devlet Bahçeli sanki Suriye'de olacak gelişmeleri öngörmüşçesine PKK terör örgütüne ve DEM Parti grubuna bir çağrıda bulunmuştu. Ya eller tetikten çekilecek ya da bu eller tetiklerle birlikle gömülecek demişti. Bu meselenin ana fikri terörsüz Türkiye'dir. Bu noktada gelişmeleri olumlu görüyorum. Artık şehit analarının ağlamaması için ve Türkiye'nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli'nin çağrısı tarihi önemdedir. Bir turnusol ve samimiyet testidir. Artık söz sırası DEM'dedir. DEM Parti üstüne düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakma ve Türkiye'de artık eylemlerine son verme noktasında daha cesaret verici bir tavır içerisinde olmalıdır. Bugün de tarihte ilk defa DEM Parti, Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmektedir. Bu gerçekten milletimizin görmek istediği hareket ve tavırdır" şeklinde konuştu.

Yayman şöyle konuştu:

"Ben şubat ayının içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Her şey yolunda giderse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağını, Türkiye tarihini olumlu yönde değiştirecek ve Türkiye'nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını öngörüyorum."