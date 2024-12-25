TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Partinin "Yerel seçimler sonrası belediyelerdeki işçi çıkarmaları", DEM Parti'nin "Suriye'de gazetecilerin vefatı", CHP'nin "Erzincan'ın sorunları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

- "PKK'NIN GAZETECİLİĞİNİ YAPANLARIN GAZETECİLİĞİNİ KONUŞMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gerçek gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmesini desteklediklerini belirtti.

Gerçek gazetecilerin sözlerinin kısılması gibi bir durumun olmadığını vurgulayan Yayman, gerçek gazetecilerin demokrasilerde dördüncü kuvvet olduğunu kaydetti.

Gazetecileri söz hakkı ve düşünceyi savunduklarına işaret eden Yayman, "Gazeteci değil sözde gazetecilerin, gazetecilik değil aktivistlik yapanların, halkın gazetecisi değil PKK terör örgütünün gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini konuşmak doğru değildir. Terörün, şiddetin, hak arama yöntemi olmasını savunmuyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin açıklamalarının ardından tekrar söz alan Hüseyin Yayman, "Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakacaksınız." ifadesini kullandı.

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