İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2024 Çarşamba / 24 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,391
  • EURO
    36,8159
  • ALTIN
    2967.38
  • BIST100
    9672.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Partili Yayman'dan DEM Parti'ye sert cevap: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakacaksınız
Politika

AK Partili Yayman'dan DEM Parti'ye sert cevap: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakacaksınız

TBMM Genel Kurulu'nda, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'ye cevap veren AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 'Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakacaksınız.' dedi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 08:46 - Güncelleme:
AK Partili Yayman'dan DEM Parti'ye sert cevap: Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakacaksınız
ABONE OL

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Partinin "Yerel seçimler sonrası belediyelerdeki işçi çıkarmaları", DEM Parti'nin "Suriye'de gazetecilerin vefatı", CHP'nin "Erzincan'ın sorunları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

- "PKK'NIN GAZETECİLİĞİNİ YAPANLARIN GAZETECİLİĞİNİ KONUŞMAK DOĞRU DEĞİLDİR"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gerçek gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmesini desteklediklerini belirtti.

Gerçek gazetecilerin sözlerinin kısılması gibi bir durumun olmadığını vurgulayan Yayman, gerçek gazetecilerin demokrasilerde dördüncü kuvvet olduğunu kaydetti.

Gazetecileri söz hakkı ve düşünceyi savunduklarına işaret eden Yayman, "Gazeteci değil sözde gazetecilerin, gazetecilik değil aktivistlik yapanların, halkın gazetecisi değil PKK terör örgütünün gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini konuşmak doğru değildir. Terörün, şiddetin, hak arama yöntemi olmasını savunmuyoruz." diye konuştu.

"KÜRT DÜŞMANI ARIYORSANIZ PKK'YA BAKACAKSINIZ."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin açıklamalarının ardından tekrar söz alan Hüseyin Yayman, "Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakacaksınız." ifadesini kullandı.

Vatandaş DEM Parti'ye isyan etti

DEM'li vekilden Türkiye'ye iftira

Muşlu aileler "evlat nöbeti"ni devam ettiriyor
  • Hüseyin Yayman
  • tbmm
  • dem parti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.