İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9914
  • EURO
    48,8768
  • ALTIN
    5597.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'li Yazmacı'dan Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına tepki! ''Bizi ne yargılanmak, ne de ölüm korkutur''
Politika

AK Parti'li Yazmacı'dan Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına tepki! ''Bizi ne yargılanmak, ne de ölüm korkutur''

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı, CHP Genel Başkanı Özel'in 'sizi yargılayacağız' sözünü eleştirerek, 'Bizi ne yargılanmak, ne de ölüm korkutur. Biz, hak bildiğimiz yolda yürümekten asla geri durmadık, durmayacağız.' dedi.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 16:51 - Güncelleme:
AK Parti'li Yazmacı'dan Özgür Özel'in hadsiz açıklamalarına tepki! ''Bizi ne yargılanmak, ne de ölüm korkutur''
ABONE OL

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın son günlerdeki açıklamalarını eleştirdi.

Özel ve Başarır'ın tehdit, öfke ve kinle siyaset yaptığını ifade eden Yazmacı, kendilerinin ise halka ve hakka hizmetin derdinde olduklarını söyledi.

Yazmacı, CHP Genel Başkanı Özel'in "sizi yargılayacağız" sözünü eleştirerek, "Bizi ne yargılanmak, ne de ölüm korkutur. Biz, hak bildiğimiz yolda yürümekten asla geri durmadık, durmayacağız." diye konuştu.

Yargıyı siyasete alet eden, yargı sopasıyla korkutmaya çalışan bir anlayıştan ülkeye adalet yerine kaos geleceğini belirten Yazmacı, bu yaklaşımın milletin vicdanında yara açacağını, milletin vicdanında yeri olmayanların siyaset dünyasında yok olmaya mahkum olduğunu ifade etti.

Yazmacı, şunları kaydetti:

"Buradan sesleniyorum, çeyrek asırdır milletten tokat yemenize rağmen hala halkı anlamamakta, halkın değerlerine sırt çevirmekte ısrar ediyorsunuz. Oysa bu milletin feraseti, her seçimde vesayet heveslilerine gereken cevabı vermiştir, yine verecektir. Siyaset, milletin gönlünü kazanarak yapılır, mahkeme koridorlarından değil, meydanlardan geçer. Siyasi tehditlerle, korku diliyle iktidar olunmaz. Bizim yolumuz, milletin yoludur. Boşuna demiyoruz biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik."

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.