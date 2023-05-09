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Politika

AK Partili Yıldırım: İlk defa terör örgütleri de sandığa geliyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Pazar günü yapılacak seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa geliyor” dedi.

IHA9 Mayıs 2023 Salı 17:06 - Güncelleme:
AK Partili Yıldırım: İlk defa terör örgütleri de sandığa geliyor
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için destek istedi. Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek, Pazar günü yapılacak seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa geliyor. Uğruna 40 kırk bin şehit verdiğimiz on binlerce sivil ve masum vatandaşımızı kaybettik. Terör örgütleri PKK'sı, PYD'si, YPG'si, FETÖ'sü, yetmez. Bunların arkasında iplerini ellerinde bulunan bulunduran emperyalist ülkeler hep bir ağızdan Kemal beye destek olun diyorum. Eğer terör örgütüne karşıysanız terör örgütünün temsilcileriyle oturup bu desteğin şartlarını ne konuştuysanız bunu da millete açıklayacaksınız" şeklinde konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN ELLERİNİ, KOLLARINI BAĞLAYIP BUYURUN DİYEN BİR LİDER DEĞİL. HİZAYA DURUN DİYEN BİR LİDER"

Yıldırım, konuşmasının devamında, "Bedel ödediğimiz şehitlerimizin kanını ve ruhunu incitmeye hiç kimsenin hakkı yok. 20 yıldır bu ülkede huzur var, 20 yıldır güven var, 20 yıldır bereket var. Dün Şırnak'taydım, dün Siirt'teydim. Orada artık Cudi Dağı'nda barut kokuları yok. Petrol fışkırıyor petrol. Açılan kuyulardaki petrol miktarı 100 milyar dolar. Neden Tayyip Erdoğan'a karşılar biliyor musunuz? Çünkü Tayyip Erdoğan ellerini, kollarını bağlayıp buyurun diyen bir lider değil. Hizaya durun diyen bir lider. Sağ iktidarlar 1950 yılından beri bu ülkeye hizmet ediyor. Onlar sözde usta oldular. Biz de hizmette ve eserde usta olduk. 20 yıldır hani ne diyor? Kılıçdaroğlu sana söz diyor. Ben de diyorum ki Kemal Bey söz uçar eser kalır. Eser görmek istiyorsan eser görmek istiyorsan Sağına bak, soluna bak, arkana bak. Önüne bak, görmedi, yukarıya bak" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

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