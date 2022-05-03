AK Partili Yıldırım: Ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı mücadelemiz devam edecektir

Binali Yıldırım, Erzincan Belediyesince, belediye binasında protokol ve vatandaşlarla düzenlenen toplu bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, 2020 ve 2021 yıllarında tüm dünyada etkili olan salgın dolayısıyla bir araya gelip bayram kutlaması yapamadıklarını hatırlattı.

Bayram ve ramazan günlerinin kardeşlik ve dostlukların daha da arttırılacağı günler olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bayramlar, maneviyatımızın doruğa çıktığı günlerdir. Ramazan ayı ile bayram günlerinde tüm kırgınlıkların, küskünlüklerin bir kenara bırakılıp yeni bir başlangıç yapıldığı, sayfa açıldığı mübarek günlerdeyiz. Tabii biz bu günleri, bayramları, bayram tadında yaşayabiliyorsak, bunu gece gündüz 7 gün 24 saat yaz kış demeden sınır boylarımızda nöbet tutan kahraman Mehmetlerimiz, polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizin sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bugün hamdolsun ülkemizin tamamında 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile 492 bin kilometrekare mavi vatanımızda ay yıldızlı bayrağımız dalgalanıyor. Huzur ve güven içinde vatandaşlarımız yaşıyor, bu büyük bir nimet."

Yıldırım, ülkenin güney sınırında bölücü PKK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı 911 kilometre sınır şeridinde güvenli bölge oluşturulduğunu ifade ederek, Kuzey Irak bölgesinde halen kahraman güvenlik güçlerinin temizlik harekatı yaptığını aktardı.

Bütün bunların amacının vatandaşların güven ve huzur içinde ait oldukları yerlerde yaşamlarını sürdürmesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığının altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İbn-i Haldun, 'Coğrafya kaderdir.' demiş. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada sadece 85 milyonun sorumluluğunu taşımıyoruz. Ayrıca Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da yaşayan 1,5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Onun için bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok. İçeride ve dışarıda ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı amansız mücadelemiz bugün de yarın da kararlılıkla devam edecektir."

Yıldırım, dünyanın büyük sıkıntılardan geçtiğini, salgından ve Ukrayna-Rusya savaşından, Orta Doğu'da, Libya'da, Yemen'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen istikrarsızlar nedeniyle insanlığın büyük bedel ödediğini vurgulayarak, "İnsanlar memleketlerini, yerlerini yurtlarını terk etmek, başka yerlere göç etmek mecburiyetinde kalıyor. İşte bu şartlar altında bizim Türkiye'de bu sıkıntıların üstesinden gelmek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Bütün bunlar geride kalacak. Daha güzel günleri elbette beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz ve birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Bayramlaşma programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, bazı siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.