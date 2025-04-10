AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ciddi iddiaların yer aldığını belirterek, "2005 yılındaki Deniz Baykal'ın kurultayda yapmış olduğu 'Biz CHP'de yeni bir İSKİ'ye fırsat vermeyiz, CHP yolsuzlukların partisi olamaz' duruşunu siz de sergileyin. Kendi partinizde bunlara karışmış insanları disipline sevk edin, yargı da gereğini yapsın." dedi.



Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da araç sergisi yapıldığını hatırlattı.



O dönem belediyenin araç sayısının yaklaşık 1995 olduğunu belirten Yıldırım, "Bu kadar araç sayısına itiraz ettiler peki bunlar ne yapmış? Araç sayısını 4 bin 616 araca çıkarmışsınız. Sayıştay bu araçlar nerede diye soruyor. 4 bin 616 aracın 1337'si ortada yok. Biz birini bulduk sayıyı 1136'ya indirdik, biri CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'da." diye konuştu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ciddi iddiaların olduğunu dile getiren Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "2005 yılındaki Deniz Baykal'ın kurultayda yapmış olduğu 'Biz CHP'de yeni bir İSKİ'ye fırsat vermeyiz, CHP yolsuzlukların partisi olamaz' duruşunu siz de sergileyin. Kendi partinizde bunlara karışmış insanları disipline sevk edin, yargı da gereğini yapsın." ifadelerini kullandı.