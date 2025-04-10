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Politika

AK Parti'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: ''Saraçhane'yi 'haraçhaneye' çevirmişler''

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP yönetimindeki İBB'ye yönelik ciddi iddiaların olduğunu hatırlatarak ' Siz önce kendiniz uyun. Saraçhane'yi haraçhaneye çevirmişsin, kalkıp milleti oraya sevk edip orada farklı bir emellerin peşine koşacaksın.' ifadeleriyle tepki gösterdi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
AK Parti'den CHP'ye yolsuzluk tepkisi: ''Saraçhane'yi 'haraçhaneye' çevirmişler''
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ciddi iddiaların yer aldığını belirterek, "2005 yılındaki Deniz Baykal'ın kurultayda yapmış olduğu 'Biz CHP'de yeni bir İSKİ'ye fırsat vermeyiz, CHP yolsuzlukların partisi olamaz' duruşunu siz de sergileyin. Kendi partinizde bunlara karışmış insanları disipline sevk edin, yargı da gereğini yapsın." dedi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da araç sergisi yapıldığını hatırlattı.

O dönem belediyenin araç sayısının yaklaşık 1995 olduğunu belirten Yıldırım, "Bu kadar araç sayısına itiraz ettiler peki bunlar ne yapmış? Araç sayısını 4 bin 616 araca çıkarmışsınız. Sayıştay bu araçlar nerede diye soruyor. 4 bin 616 aracın 1337'si ortada yok. Biz birini bulduk sayıyı 1136'ya indirdik, biri CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'da." diye konuştu.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ciddi iddiaların olduğunu dile getiren Yıldırım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, "2005 yılındaki Deniz Baykal'ın kurultayda yapmış olduğu 'Biz CHP'de yeni bir İSKİ'ye fırsat vermeyiz, CHP yolsuzlukların partisi olamaz' duruşunu siz de sergileyin. Kendi partinizde bunlara karışmış insanları disipline sevk edin, yargı da gereğini yapsın." ifadelerini kullandı.

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Bazı sanatçıların yapılan baskı nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Yıldırım,"Neden zorluyorsun? Başka bir sanatçı, hangi tarihte hangi tiyatroyu yapacak, konseri verecek sözleşme imzalamış 'sen boykotla ilgili, Saraçhane'deki olayla ilgili açıklama yapmadın iptal ediyoruz' diyorsun. Kim diyor bunu? Anayasadan, hukuktan bahsedenler. Siz önce kendiniz uyun. Saraçhane'yi haraçhaneye çevirmişsin, kalkıp milleti oraya sevk edip orada farklı bir emellerin peşine koşacaksın." diye konuştu.

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Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerini sorması üzerine, Erdoğan'ın birçok devlet başkanıyla ilişkilerinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu tür açıklamalara biz her zaman ihtiyatlı yaklaşırız. Türkiye açısından olumlu bir şeydir. Türkiye'nin nereden nereye geldiği açısından da çok olumlu bir şeydir ama her zaman ihtiyatlı yaklaşmamızın da Türkiye'ye fayda sağlayacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

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