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Politika

AK Partili Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı: Babaların hakkı ödenemez

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA18 Haziran 2023 Pazar 00:20 - Güncelleme:
AK Partili Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı: Babaların hakkı ödenemez
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Yılmaz, mesajında, toplumsal ve bireysel hayatta ailenin önemli bir kavram olduğuna işaret etti.

Çekirdek aileyi oluşturan anne, baba ve çocuğun bağlarının gücü ile sevgisinin tarifinin mümkün olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellikler aile kavramı içinde büyümektedir. Babalar, aile bağlarının güçlenmesinde, toplumsal değerlerimizin korunmasında ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesinde belirleyici rol üstlenmektedir. Sevgi, güven ve sorumluluk duygularının en güzel örneklerini sergileyen babalar, geleceğe uzanan yolda yavrularımızı hayata hazırlamada sonsuz sevgi ve özveriyle rehberlik etmektedir. Çocuklarını güvenle, en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, onlara her zaman destek olan ve ailesinin mutluluğu için kendini seferber eden babaların hakkı ödenemez." ifadesini kullandı.

Türk örf ve ananelerinde anne babaya saygı ve sevginin örnek oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onlara saygı ve sevgide kusurda bulunmamamız, baş tacı olarak görmemiz gerekli. Yüce dinimizde de anne babaya saygı, sevgi ve hürmet, iyi davranılması gibi birçok konuda net uyarılar, öğütlerde bulunulmuştur. Bizim örf ve ananelerimizde de anne babaya saygı ile sevgi örnek oluşturmaktadır. Ailenin temel taşı olan anne babalarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmamamız, dualarını almamız gerekli. Hayatımızın her anında babalarımız, koca bir çınar gibi arkamızda durmaktadır. Bu duygu ve düşünceler ışığında başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren babalarımızın Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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