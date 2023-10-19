AK Partili Zengin: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL'İN HUKUK VE ADALETE VERECEĞİ HESAP, ZAMAN AŞIMINA ASLA UĞRAMAYACAK"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, vefatının 20. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle anarak, "Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in 'Unutulan soykırım tekrarlanır' sözü bugün hala geçerliliğini korumaktadır." dedi.

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına işaret eden Bülbül, "Savaş ve insanlık suçu işleyerek tarih ve vicdan önünde hüküm giyen İsrail'in hukuk ve adalete vereceği hesap, zaman aşımına asla uğramayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, katlettikleri masum bebeklerin ahını asla unutturamayacaklar." görüşünü paylaştı.

"TARİHİN BİZE NELER GETİRECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, vefatının 20. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatını anlatarak, "Kendisinin en önemli özelliği barışın timsali olması. Savaşın içinde barışa dair olan iyi niyetini, heyecanını koruması çok çarpıcı." dedi.

İzzetbegoviç'in, "Bazen askerlerimizle bazı problemler yaşıyorum. Şöyle diyorlar: 'Neden intikam için bir şeyler yapmıyoruz?' Onlara, 'Yasaya saygılı olun ve işleri kendi mecrasına bırakın' diyorum. Nihayetinde, çalışması ve savaşması gerektiğine, ancak olaylara hükmedemeyeceğine inanan bir halka mensubuz. İnsanlar tarihe hükmedemezler. Tarihe, ancak Allah hükmeder ve O ne derse, o olur." ifadelerini aktaran Zengin, tarihin öngörülemeyen bir seyri olduğunu dile getirdi.

Zengin, "İsrail'in Filistin karşısında çok güçlü olduğunu zannediyoruz ama tarihin bize neler getireceğini, hangi sürprizlere meyyal olduğunu bilmiyoruz. Allah'ın da bir adaleti var. İnanıyoruz ki tüm bunlar olması gereken mecraya, barışa, hakka, doğruya doğru evrilecek." yorumunu yaptı.

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 günlük milli yas ilan edilmesine ilişkin Zengin, "Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum. Buradan bu konunun anlaşılması, idrak edilmesi ve barışa doğru bir fayda hasıl olması için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.