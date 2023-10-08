AK Partili Zengin, görevi Hasan Basri Yalçın'a devretti

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Zengin, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listelerinin yenilendiğini, Merkez Yürütme Kurulu'nda da (MYK) değişikliklerin yapıldığını anımsattı.

Devir teslimlerin siyasi hayatın olağan durumlarından biri olduğunu dile getiren Zengin, bu süre zarfında yaptıkları çalışmalarda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, bundan sonra da çalışmalarının daha yüksek seviyelerde devam edeceğine inandığını söyledi.

"AK PARTİ'YE VE ÜLKEYE HİZMET ETMEK İÇİN BU TÜR GÖREVLERİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Hasan Basri Yalçın da 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bu göreve gelmekten onur duyduğunu ifade etti.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Sırasıyla hepimiz AK Parti'ye ve ülkeye hizmet etmek için bu tür görevleri yerine getiriyoruz. Rabbim mahcup etmesin, hayırlı olsun hepimize. Yeni dönemde hızlı şekilde önümüzde bir seçim dönemi var. AK Parti'nin seçim çalışmaları tüm dünyada izleyenlere parmak ısırtacak derecede hareketli, dinamik geçen dönemlerdir. Biz de elimizden geldiğince sizlerle beraber bu işe katkı sunmak istiyoruz. Kıymetli Başkanımıza bu zamana kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Daha sonra AK Parti İnsan Hakları Başkanı Zengin, görevini Hasan Basri Yalçın'a devretti.