İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8515
  • EURO
    7,8982
  • ALTIN
    409.722
  • BIST100
    118042
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Partili Zengin, HDP'lilerin yüzüne vurdu: Susarsınız, hicap edersiniz
Politika

AK Partili Zengin, HDP'lilerin yüzüne vurdu: Susarsınız, hicap edersiniz

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. HDP'li Hüda Kaya'nın sözlerinin ardından Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi. Kaya'ya cevap AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:02 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:02
ABONE OL

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin 61. maddesi üzerine söz aldı.

Kaya, HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik ile ilgili olarak kendisinin en sert tepkiyi verdiğini belirterek, mağdurun ismini avukatının açıklamasını okurken duyduğunu ifade etti. Bunun üzerine AK Parti kadın milletvekilleri Kaya'ya itiraz etti. Kaya yerine oturduktan sonra da tartışma devam etti. TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturuma beş dakika ara verdi. Arada da tartışma devam etti. TBMM Başkanvekili oturumu tekrar açtı ve sözü AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e verdi.

ÖZLEM ZENGİN'DEN CEVAP

Zengin, HDP kadın milletvekillerinin AK Parti ve AK Parti kadın milletvekillerini itham ettiklerini belirterek, "En iyi kadın hakları savunucusu HDP. Bizleri de olmayan şeyler üzerinden hakarete varan üslup içerisinde çok ağır ithamlar var. Eğer siz bu kadar iddialıysanız, yaptıklarınıza bakacaksınız. Yaptıklarınızla kelimelerimiz uygun olacak. Mensur Işık eşi bütün baskılara rağmen şikayetinden vazgeçiyor. Bugün anlıyoruz ki koruma talep ediyor. Tuma Çelik. Yarın Karma Komisyon'da görüşülecek. Mağdur önce HDP kadın milletvekillerine ulaşmaya çalışmış. Bugün olay kamuoyuna düşünce 'Biz bunu yaptık, onu yaptık' diyorsunuz. Bize saldırdığınız esnada olay vuku bulmuşsa, bize saldırma hakkınız olmaz. Susarsınız, hicap edersiniz" ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Akar, Zengin'den sonra sözü HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'a verdi. Bunun üzerine Oluç ile Zengin arasında bir tartışma yaşandı. TBMM Başkanvekili Akar oturuma yarım saat ara verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.