AK Partili Zengin'den yeni anayasa mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan için değil, Türkiye için

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Basın Federasyonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında aralarında Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve SAVTEK Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda'nın da bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi. Gündemin öne çıkan sıcak başlıklarını değerlendiren Zengin; çözüm süreci, af tartışmaları, yeni anayasa çalışmaları ve muhalefetin mevcut tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Programda özellikle yargı reformu, toplumsal kutuplaşma ve ekonomik beklentiler gibi konular da masaya yatırıldı.

"SÜREÇLER BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN YAPIDA"

Zengin 'Anadolu Sohbetleri' programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Zengin, Terörsüz Türkiye sürecine dair yapılan çağrılar ve siyasi iradenin tutumu hakkında konuşurken, "Bu tür birbirini tamamlayan, devam eden süreçlerin içindeyiz" diyerek, siyasi diyaloğun ve komisyon çalışmalarının çok yönlü ilerlediğini ifade etti. Meclis'te oluşturulan komisyondan da bahseden Zengin, 51 kişilik komisyonda farklı partilerden milletvekillerinin yer aldığını ve yaz boyunca yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

"PKK'DAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISINA CEVAP GELDİ"

Zengin, geçmişte yapılan görüşmeler neticesinde İmralı'dan gelen "silah bırakın" çağrısını hatırlatarak, silahların bırakıldığına dair bir noktaya gelindiğini ancak sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Komisyondan çıkan sonuçlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir tavsiye raporu sunulacağını, bunun da yasal düzenlemelere yön verebileceğini söyledi.

"GENEL AF YOK, ŞARTA BAĞLI DÜZENLEME OLABİLİR"

Kamuoyunda sıkça konuşulan "genel af" iddialarına değinen Zengin, "Ben genel af olacağını düşünmüyorum" dedi. Silaha bulaşmamış örgüt üyeleriyle ilgili TCK 221. maddeye atıf yaparak, ceza indirimi ya da cezasızlık ihtimalinin gündeme gelebileceğini, ancak ağır suçlar işlemiş kişiler için bu tür bir düzenlemenin mümkün olmadığını vurguladı. Zengin, "Bu bir af değil, şarta bağlı bir düzenleme olabilir" açıklamasında bulundu.

"ÖCALAN'A YÖNELİK HİÇBİR TALEP YOK"

Abdullah Öcalan'la ilgili af söylentilerine ilişkin de konuşan Zengin, "Ziyarete gelen heyetler tarafından İmralı'dan herhangi bir talep, dışarı çıkma dahil olmak üzere, iletilmedi. Tam tersine böyle bir talepleri olmadığı açıkça söylendi" diyerek bu yöndeki iddiaları net bir şekilde yalanladı.

"YENİ ANAYASA İÇİN SİVİL VE KATILIMCI SÜREÇ YÜRÜTÜYORUZ"

Yeni anayasa çalışmaları hakkında konuşan Zengin, bu sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemsendiğini ve partiler üstü bir şekilde yürütülmeye çalışıldığını söyledi. Hedeflerinin "yeni, sivil, demokratik bir anayasa" yapmak olduğunu belirten Zengin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı için değil, Türkiye'nin geleceği için yapıyoruz" dedi.

Zengin ayrıca geçmiş anayasa çalışmalarının birikiminden faydalanıldığını, siyasi partilerle açık ve samimi bir müzakere süreci yürütülmek istendiğini söyledi.

"MUHALEFET ÇELİŞKİLİ BİR TUTUM SERGİLİYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel ziyaretine de değinen Zengin, muhalefetin Türkiye'nin dış politikasını dışarıda eleştirmesini doğru bulmadığını belirterek, "Filistin konusunda Cumhurbaşkanımızın çabaları ortadayken, yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmek adil değil" dedi. Zengin, ayrıca, CHP'nin bir yandan belediye başkanlarıyla gurur duyduğunu söyleyip, diğer yandan Cumhurbaşkanı ile aynı kareye girmeyi reddetmesini "çelişkili ve siyasi olarak sorunlu" bulduğunu söyledi.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ ARTIK KONUŞULMUYOR"

Parlamenter sistem tartışmalarına da değinen Zengin, "Muhalefet partilerinin bile artık parlamenter sistemden bahsetmediğini görüyoruz. Mevcut sistem içerisinde çözüm arayışındalar" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin meşruiyetinin sandıkla tescillendiğini hatırlatan Zengin, "İki genel seçimde de halk bu sistemi onayladı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DAHA İLERİ GİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Yeni anayasa, çözüm süreci, adalet reformları gibi başlıkların Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Zengin, "Türkiye, terörden arınmış, toplumsal uzlaşıyı esas alan, güçlü bir geleceğe yürümelidir. Bizim gayretimiz bu yöndedir" değerlendirmesinde bulundu.

"ASKERİ HASTANELER GÜNDEMİMİZDE"

Programda, askeri hastanelerin yeniden açılması yönündeki tartışmalara ilgili sorulan soruya Zengin, özellikle FETÖ'nün geçmişte askeri sağlık sistemi üzerinden yaptığı operasyonlara dikkat çekerek, "Geçmişte yapılan hatalar tekrar edilmemeli. Ancak ihtiyaç varsa, özellikle çatışma bölgelerinde yeniden yapılanma olabilir" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI

Zengin, AK Parti içinde uzun süre tartışılan ve Türkiye'nin 2021'de çekildiği İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de konuştu. Tartışmaların yanlış yönlendirildiğini söyleyen Zengin, "Sözleşmede iddia edildiği gibi eşcinsel evliliğe dair bir ifade yer almıyordu. Ancak konu ne yazık ki doğrular üzerinden değil, algılar üzerinden tartışıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİ EN ÖNEMLİ BAŞLIK"

Ekonomiye dair soruları da yanıtlayan Zengin, vatandaşların en çok hayat pahalılığı nedeniyle zorlandığını belirtti. Tarımsal üretimde mevsimsel nedenlerle büyük kayıplar yaşandığını ifade eden Zengin, "Bu yaz meyve yoktu. Şeftali, elma bulamadık. Bu da fiyatları etkiledi" dedi. Borç yapılandırmaları ve reel sektöre destek gibi düzenlemelerin yeni yasama yılında gündeme gelebileceğini belirtti.

FİLİSTİN MESAJI: YÜZLERCE YAHUDİ SOYKIRIMI FİLMİ, SADECE 13 FİLİSTİN BELGESELİ

Zengin konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değindi. Yahudi soykırımı üzerine 100'den fazla film ve belgesel yapıldığını belirten Zengin, "Filistin meselesine dair ise sadece 13 belgesel çekilmiş. Bu, dünya kamuoyundaki çifte standardı açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı. Zengin, insanların vicdanlarını sarsacak görüntülerin her gün ekranlara yansımasına rağmen hâlâ sessizlik içinde kalınmasını eleştirerek, "Eğer acının bir dili varsa, o dilin evrensel olması gerekir. Ancak görüyoruz ki dünyada acılar bile seçilerek, ayrıştırılarak anlatılıyor. Bu da insani değerlerin evrenselliğine gölge düşürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ KENDİ KENDİNİ ELEŞTİREBİLEN BİR PARTİ"

AK Parti'nin iç tartışmalara ve özeleştiriye açık bir yapısı olduğunu vurgulayan Zengin, "Biz masada her konuyu tartışıyoruz. Bu partinin en büyük gücü, kendi içinde fikir özgürlüğünü barındırması" şeklinde konuştu.