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Politika

AK Partili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir koronavirüse yakalandı. AK Partili Özdemir açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:02
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Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, izolasyon sürecinde olduğunu belirtti. Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"“Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim.”

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