AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde öncülük yaptığı "Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de AK Parti ismiyle siyaset sahnesine çıktı. Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi.

AK Parti'nin 23 yılı geride bırakan iktidar yolculuğu ise 3 Kasım 2002'deki genel seçimlerle başladı.

Siyasi yasağı nedeniyle Erdoğan'ın aday olamadığı seçimlerde, yüzde 34,28 oy oranıyla birinci olan AK Parti, tek başına iktidara geldi ve Abdullah Gül başbakanlığında 58. hükümeti kurdu.

Genel Başkan Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle siyasi yasağının kalkmasının ardından, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı.

Gül'ün başbakanlığındaki 58. hükümetin istifasının ardından 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hükümeti kurma görevini verdiği Erdoğan, 15 Mart 2003'te Türkiye'nin 59'uncu, AK Parti'nin 2'nci hükümetini kurarak 2014 yılına kadar sürdüreceği başbakanlık görevine başladı.

AK Parti, 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41,7'lik oy oranıyla birinci parti oldu. 2007'deki genel seçimlerde yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşarak tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, bu seçimde Tunceli dışındaki 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı.

AK PARTİ'NİN ADAYI GÜL, CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Sezer'in görev süresinin dolması üzerine AK Parti, Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül'ü aday gösterdi.

Genelkurmay Başkanlığı, 27 Nisan 2007'de Türk siyasi tarihine "e-muhtıra" olarak geçen ve laiklik vurgusunun yapıldığı açıklamayı yayımladı.

Tüm bu gelişmeler sonrasında Meclis'te 28 Ağustos 2007'de yapılan oylamada partinin kurucularından Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Bu arada Türkiye 21 Ekim 2007'de anayasa değişikliği için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de içeren halkoylamasında yaklaşık yüzde 69 oranında "evet" oyu kullanıldı.

KAPATMA DAVASI

Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılması taleplerini içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesine sunuldu.

Yüksek Mahkemenin iddianameyi 31 Mart 2008'de kabul etmesiyle başlayan dava, 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı. Mahkemenin 5 üyesi kapatmaya karşı çıkarken, 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Anayasa'da öngörülen nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedildi.

AK Parti, 2009 yerel seçimlerinde en fazla oyu alarak birinci oldu.

AK Parti'nin sınavlarından biri de 12 Eylül darbesinin 30. yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin 2010'daki halk oylamasıydı. Bu halk oylamasında da yüzde 57,88 oranında "evet" oyu çıktı.

2011 genel seçimlerinde yüzde 49,80 oy oranını yakalayan AK Parti, 2014 yılındaki mahalli idareler seçiminde ise yüzde 45,60 oy oranına ulaşarak, seçimi ilk sırada tamamladı.

DOĞRUDAN HALK İRADESİYLE SEÇİLEN İLK CUMHURBAŞKANI

Abdullah Gül'ün görev süresinin dolmasının ardından 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık yüzde 52'lik oy oranıyla doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Bu dönemde AK Parti'nin başına Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu geldi.

Davutoğlu'nun genel başkanlığında ilk sınavını 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015'teki erken seçimde veren AK Parti, 1 Kasım'da tek başına iktidarı elde etti.

Ahmet Davutoğlu'nun ardından 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile partinin kurucularından Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizi, illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum" yönündeki çağrısı üzerine vatandaşların tankların önüne geçmesiyle engellendi.

15 Temmuz sonrasında darbe girişimine karşı AK Parti ve MHP tarafından gösterilen ortak dayanışma, Cumhur İttifakı'nın da başlangıcı oldu.

16 NİSAN 2017'DE YAPILAN HALK OYLAMASI

Türkiye için yeni bir dönemin kapılarının aralandığı 16 Nisan 2017'deki halk oylamasının temelleri, Başbakan Binali Yıldırım dahil, 316 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Anayasa değişikliği teklifinin 10 Aralık 2016'da TBMM Başkanlığına sunulmasıyla atıldı.

Maddeler üzerinde yapılan oylamaların ardından 10 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylayarak, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi.

16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması, yüzde 51,41 oranında "evet" ve yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu ile sonuçlandı. Böylece, Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Vatandaşlar verdikleri oylarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.



Erdoğan, 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından ayrıldığı AK Parti'ye 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve üye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan olağanüstü kongre kararı sonrasında 21 Mayıs 2017'de yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1414 geçerli oyun tamamını alarak 998 gün sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ

Siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türkiye'de ilk kez siyasi partilerin ittifak kurarak seçime girmesinin önü açıldı.

AK Parti ve MHP arasında "Cumhur İttifakı" adı verilen ittifak ilk sınavını, 24 Haziran 2018'deki seçimde verdi.

Siyasi ittifak yapılan MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen erken seçim teklifi sonrasında, Erdoğan ve partinin yetkili organları bu teklifi değerlendirdi ve 2019 seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağı açıklandı.

Seçmenler ilk kez 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için aynı gün sandık başına gitti. Seçimlerde yüzde 52,59 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekili seçiminde ise AK Parti, yüzde 42,56 oy alarak 13. seçimini de birinci sırada tamamlamayı başardı.

TBMM'de 9 Temmuz'da yemin ederek görevine başlayan Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de aynı gün açıkladı.

AK PARTİ, 6. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ'Nİ YAPTI

AK Parti'nin 18 Ağustos 2018'de gerçekleşen 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, 1380 oyla yeniden genel başkan seçildi.

Kongrede yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan "siyasi parti seçim ittifakı" parti tüzüğüne girerken, tüzüğe "Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya Bakanlık görevi aynı kişide birleşemez" fıkrası eklendi.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde de AK Parti ve MHP, "Cumhur İttifakı"nı devam ettirdi. Bu doğrultuda 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapılırken 27 büyükşehirde AK Parti, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyelerinde ise MHP aday gösterdi.

AK Parti, bu seçimde de birinci parti olmayı başardı, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini CHP kazandı. AK Parti'nin itirazı üzerine 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilendi. Bu seçimde de CHP lehine sonuç değişmedi.

OLAĞAN KONGRE SÜRECİNE KOVİD-19 ENGELİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla partinin 7. Olağan Büyük Kongre süreci sonbaharda başladı ancak mart ayında etkili olmaya başlayan Kovid-19 salgını nedeniyle "İnandığın yolda yürü" temasıyla başlatılan kongre sürecine ara verildi.

Salgın şartlarının hafiflemesinin ardından kongre süreci devam etti ve 24 Mart 2021'de kongre yapıldı. Erdoğan, geçerli 1428 oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

14 MAYIS CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart 2023'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamayla, Anayasa'nın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yapıldığı 14 Mayıs'ta, Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan yüzde 49,52 oy aldı ancak ilk turda yüzde 50 artı 1 oy alamadığı için Cumhurbaşkanı seçilemedi. AK Parti ise aldığı yüzde 35,62 oyla parlamentoda 268 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'taki ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oranında oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başaran AK Parti, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

Seçimlerin ardından AK Parti, 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni 7 Ekim 2023'te yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Kongrede, yeni seçilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda 49 yeni isim yer aldı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ise 18 isimden 14'ü yerini korudu.

31 MART 2024 MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yüzde 35,49 oranında oy alarak, 24 il ve 357 ilçe belediyesi kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, "Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız." ifadesini kullandı.

Seçimin ardından AK Parti teşkilatlarında yenilenme süreci başlatıldı.

8. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE SÜRECİ

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre'ye hazırlık kapsamında ilçe kongreleri 12 Ekim 2024'te başladı. Türkiye genelinde 972 ilçe 81 ilde yapılan kongrelerin tamamlanmasının ardından AK Parti, 23 Şubat 2025'te 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Merkez Disiplin Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu ile Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunun üyeleri belirlendi.

MKYK'de 36 isim yerini korurken, 39 isim yeni parti yönetiminde yer almadı. Kurula 39 yeni isim girdi. Böylece MKYK'nin yüzde 52'si yenilenmiş oldu.

Kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün 81. maddesine ilişkin de değişiklik yapıldı. Böylece Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları adına 3 yeni başkanlık kuruldu.

24. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

AK Parti, 14 Ağustos 2025'te 24. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her sayfası adanmışlıkla dolu, başarılarla süslü, fedakarlıklarla örülü 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını yaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde, AK Parti, farklı partilerden gerçekleşen katılımlarla milletvekili sayısını 272'ye yükseltti.