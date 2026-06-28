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Politika

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu yapıldı

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu düzenlendi.

AA28 Haziran 2026 Pazar 15:53 - Güncelleme:
AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu yapıldı
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AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, "Çeyrek Asırlık Destan AK Parti" temasıyla Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki otelde sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Genel İstişare ve Değerlendirme Oturumu yapıldı.

Katılımcılar, oturumda talep, beklenti ve sorunları kabine üyelerine iletti.

Bakanlar da yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı, katılımcıların yönelttiği soruları yanıtladı ve sahadan gelen geri bildirimleri dinleme fırsatı buldu.

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