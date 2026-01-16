AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti'nin ses getiren "Senin Hayatından Gidiyor" isimli kampanyasına ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

CHP'DE BİLLBOARD PANİĞİ

Billboardların CHP'de büyük bir paniğe sebep olduğunu ifade eden Özdemir, "Bizim esas muhatabımız İstanbul halkıydı. İstanbul halkımıza İstanbul'un içine düşürüldüğü durumu resmetmek istedik. Tabii ister istemez bu vatandaşımızın buradaki billboardlarda yapılan çalışmalardaki içine düşürüldüğü durumun gerçekliği CHP'nin de öylesine büyük bir paniğe sebep oldu ki en tepeden genel başkandan bir açıklama yapma gereği hissettiler. Bir şekilde durumu kapatmayı, örtmeyi hatta billboardları dahi indirmeyi denediler. Ama İstanbul halkının gözüne bant çekemeyeceklerini özellikle bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz" dedi.

İSTANBUL GERÇEĞİNİN ÜSTÜNÜ ÖRTEMEYE KALKTILAR

Kampanyanın odak noktasının İstanbul'da yaşayan insanların günlük olarak karşılaştığı trafik sorunu, işletilemeyen bisikletler, açılmayan tüneller ve devam etmeyen metro projeleri olduğunu kaydeden Özdemir, "İşte dün akşam yine yüzde 89'a varan bir trafikle İstanbul halkı baş başa kalmış durumdaydı. Tabii bu özellikle İstanbul'da gitgide büyüyen bir ses olmaya başladı. Bizler AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak şunu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Zaten bu kampanyanın da büyümesinin sebebi budur. Toplum nezdindeki böyle bir durumun varlığı gerçekti. Böyle bir gerçeklik olmamış olsa zaten Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar büyük bir panik yaşamaz. Bunun üstünü hemen örtmeye kalkmazdı" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL HALKI SAHİPSİZ DEĞİL"

Gerçekleri anlatmaya devam edeceklerini belirten Özdemir, "Bu mecralarımızı daha da büyüterek ve artırarak buna devam edeceğiz. Bizzat bir sonraki aşamada artık lokal düzeyde vatandaşımızın yaşadığı sorun ve problemleri açığa çıkaracak bir çalışmayı da yine devam ettireceğiz. İstanbul halkı ve İstanbul'un sahipsiz olmadığını özellikle ifade ettik istiyoruz. Ve İstanbul'un geleceği adına büyük bir mücadeleyi yürüttüğümüz ve yürüteceğimizi de bir kez daha vurgulamak istiyoruz" dedi.