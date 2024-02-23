AK Parti'nin Antalya adayı Tütüncü'dan ''Altın Portakal'' açıklaması!

Tütüncü, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette AA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Tütüncü, seçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Antalya için projelerinin hazır olduğunu ve detaylarını gelecek hafta kamuoyuyla paylaşacaklarını aktaran Tütüncü, kentin altın çağını başlatacaklarını belirtti.

En büyük üzüntülerinden birinin 60 yıllık maziye sahip Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin geçen yıl yapılamaması olduğunu vurgulayan Tütüncü, Altın Portakal'ın Türkiye'nin ilk film festivali olduğunu anımsattı.

Festivalin bugünlere gelmesinde büyük emekler harcandığının altını çizen Tütüncü, "Darbe yıllarında bile Altın Portakal Film Festivali yapılmışken, Cumhuriyet'in 100. yılında bir iş bilmezlik sebebiyle bu festivalin yapılamamış olması son derece üzüntü verici bir durum." dedi.

Tütüncü, Antalya'da kültür sanatı çok güçlü hamlelerle geleceğe taşıyacaklarını, bu alanda çok ciddi projeler hazırladıklarını ve 5 yılda bunları hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.



Kültür sanat çalışmalarının amiral gemisini Altın Portakal Film Festivali'nin oluşturacağına işaret eden Tütüncü, şunları kaydetti:

"Altın Portakal haftasında çok yönlü, çok boyutlu kültür sanat etkinlikleri oluşturulacak. Altın Portakal'ı tıpkı çocukluğumuzdaki gibi şaşaalı günlerine tekrar geri döndüreceğiz. Altın Portakal'ı tıpkı çocukluğumuzdaki gibi, Türkiye'nin neşeli günlerinde olduğu gibi halkın içerisinde bir festival olarak tanımlayacağız ve halkın içinde halkla birlikte yaşayan, nesillerle, kuşaklarla birlikte büyüyen bir festival haline getireceğiz."

- "60'INCISINI BİZİM DÜZENLEYECEĞİMİZE İNANCIMIZ YÜKSEK"



Çocukluğunda, festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan perdelerde halkın yarışmaya katılan filmleri izlediğini, festival coşkusuna içinde yaşayarak eşlik ettiğini anlatan Tütüncü, bu coşku ve neşenin son yıllarda kaybolduğunu dile getirdi.

Hakan Tütüncü, Altın Portakal'ı eski günlerine geri döndüreceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok heyecanlıyız ekip olarak. Geliştireceğimiz Altın Portakal Film Festivali'nin 60'ıncısını bizim düzenleyeceğimize olan inancımız çok yüksek, çok kuvvetli, çok güçlü. İnşallah Altın Portakal Film Festivali çok farklı bir geleceğe doğru kanatlanacak. Altın Portakal Film Festivali, 'Antalya'nın altın çağında' dünya çapında çok kıymetli bir değeri haline gelecek ve güçlenerek yolculuğuna devam edecek."

Tütüncü, festivalin Türk sinemasının çok önemli mihenk taşlarından biri haline geleceğini sözlerine ekledi.