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Politika

AK Parti'nin genel merkez kurulları başkanları açıklandı

AK Parti'de, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Sarı, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığına Suat Pamukçu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığına İsmail Cenk Dilberoğlu seçildi.

AA4 Mart 2025 Salı 19:56 - Güncelleme:
AK Parti'nin genel merkez kurulları başkanları açıklandı
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 8. Olağan Büyük Kongremiz sonrası genel merkez kurullarımızda, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Mehmet Sarı, Merkez Disiplin Kurulu Başkan Yardımcılığına Salih Çetinkaya, Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliğine Sena İpşirli, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığına Suat Pamukçu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanlığına İsmail Cenk Dilberoğlu seçilmişlerdir. Kıymetli başkanlarımızı tebrik ediyor, almış oldukları önemli görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Partimize ve teşkilatlarımıza hayırlı olsun."

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