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Politika

AK Parti'nin ilçe kongreleri başladı! Teşkilattan mektup çalışması

AK Parti'de 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çerçevesinde ilçe kongreleri başladı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
AK Parti'nin ilçe kongreleri başladı! Teşkilattan mektup çalışması
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Alınan bilgiye göre, gelecek yıl nisan ayında yapılacak büyük kongre çalışmalarına yoğunlaşan AK Parti, eylül ayı içinde sürecin ilk ayağı olan mahalle delege seçimlerini tamamladı.

Kongre takvimi kapsamında bugün de ilçe kongreleri için süreci başlatan AK Parti, aralarında İzmir, Antalya ve Mersin gibi büyükşehirlerin de yer aldığı birçok ilde ilçe kongrelerini yapacak.

Parti, ilçe kongreleriyle ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile il kongre delegelerini belirleyecek.

Bu süreci 90 gün olarak planlayan AK Parti, ilçe kongreleri devam ederken süreci tamamlayan yerler için 28 Aralık'ta il kongrelerini başlatmayı hedefliyor.

Böylece bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar "milletle kucaklaşma ve milletle beraber inşa edilecek süreç" olarak görülen 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak.

- TEŞKİLATTAN MEKTUP ÇALIŞMASI

Bu arada AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, ilçe kongrelerinden önce ilçe meydanlarında kurulan stantlarda vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektup toplanıyor.

Vatandaşlar mektupta talep, sorun, şikayet, teşekkür, dilek ve temennilerini ifade edebilecek.

AK Parti Teşkilat Başkanlığınca ayrıca kongreler öncesi yapılan toplantılarda delegelere, ilçe yönetimlerinde kimleri görmek istediklerine ilişkin form doldurtuluyor.

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