AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:18 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı adayının Osman Nuri Kabaktepe olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kandemir şu ifadeleri kullandı:

24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir.

Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun.